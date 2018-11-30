به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح آدینه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی تالار پور سینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با محوریت سفر ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه مردم انتظار دارند که رئیس جمهور در همه شهرهای استان حضورداشته باشد، ابراز داشت: مردم و مسئولان دامغان برای دیدار مردمی با رئیس جمهور اعلام آمادگی دارند و معتقدیم با این حضور در این اجتماع عظیم به جهان اثبات خواهد شد که ما همواره ایستادیم.

وی ضمن بیان اینکه برای حضور رئیس جمهور جلسات متعدد و برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام‌شده است، اضافه کرد: هفته گذشته با سفرا و کاردارهای کشورهای اسلامی جلسه‌ای در تهران برگزار شد و اکثریت ایشان قدرت اسلام را با وحدت کلمه محقق دانستند لذا باید این مهم در رئوس برنامه‌های استان سمنان باشد.

تقسیم بندی شرق و غرب استان به ضرر مردم

نماینده دامغان ضمن گلایه از تقسیم‌بندی استان به دو قطب شرق و غرب، ابراز داشت: این تقسیم بندی برای مردم استان ضرر و آسیب خواهد بود، هر گوشه‌ای که آباد شود خدمت به همه استان است و من به عنوان نماینده دامغان دلم برای همه استان می‌تپد و هرکجا نیاز بود از شاهرود و میامی و گرمسار دفاع کردم.

حسن بیگی در ادامه تصریح کرد: در این شرایط باید با تاسی از نهج‌البلاغه و قرآن یکپارچگی خودمان را حفظ کنیم، می‌بایست همواره در کنار هم قرار گیریم تا بهترین خدمات برای کل استان سمنان ارائه شود.

وی اضافه کرد: ۱۵ هزار دامغانی ساکن شاهرود هستند و این همدلی همواره در سطح دو شهرستان دامغان و شاهرود وجود دارد، حجم پیشنهادات در این دور از سفر هیئت دولت به استان سمنان چندین برابر سفر قبل است و معتقدیم هر کدام از این پروژه‌ها خدمت ملی و افتخار آفرین برای کشور است.

تحقق کمتر از ۲۰ درصد پروژه های دامغان در دور اول سفر

نماینده مردن دامغان در مجلس بابیان اینکه مصوبات جلسه روز گذشته دولت چندین برابر قبل برای این سفر برنامه‌ریزی‌شده است، ابراز داشت: سهم دامغان در سفر قبل رئیس جمهور به استان کمتر از ۲۰ درصد تحقق یافت که دلایل گوناگون داشت پیشنهاد دهنده در ردیف‌هایی مطرح شد که برخی از آن‌ها امکان عملش صفر بود.

حسن بیگی ضمن بیان اینکه در این سفر پروژه‌های خوبی دیده‌شده است، تصریح کرد: خود رئیس جمهور از برنامه‌ریزی انجام‌شده خوشحال است، برخی از وزارت‌خانه‌ها با تعدادی پروژه موافق نبودند که با برخورد قاطع رئیس جمهور مواجه شده و دستور انجام آن‌ها صادر شد.

وی بابیان اینکه افتتاح دو الی سه پروژه در دامغان برای سفر ریاست جمهوری قطعی شده است، اضافه کرد: رئیس جمهور از پروژه‌های استان سمنان با قاطعیت دفاع کرده است اما انتظار می‌رود در افتتاح پروژه‌ها به صورت ویدئو کنفرانس یکی از مسئولان ارشد نیز در دامغان حضور داشته باشد، دانشکده فنی دانشکاه دامغان آماده افتتاح است و این حضور مسئولان خواسته به حق مردم محسوب می‌شود.

۲۱ روستای دامغان فاقد گاز

نماینده مردم دامغان در مجلس ضمن بیان اینکه ۲۱روستای جنوب این شهرستان و چهار روستای شاهرود گاز ندارند، ابراز داشت: این در حالی که استان مازندران روستاهایی با دو خانوار هم از نعمت گاز بهره‌مند هستند، برآورد هزینه هر علمک گاز دوازده میلیون تومان است که از بند قاف اعتبارات خوشبختانه ریس جمهور به این موضوع عنایت ویژه دارد و امیدواریم به‌زودی شاهد افتتاح این طرح‌ها باشیم.

حسن بیگی اضافه کرد: علیرغم ظرفیت‌های خوبی که در دامغان وجود دارد انتظار می‌رود رئیس جمهور نگاه ویژه در بخش کشاورزی و خشکسالی این شهرستان داشته باشد تا با حل این مشکلات بتوانیم بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور ۱۳ و ۱۴ آذرماه امسال به استان سمنان سفر می‌کند که دیدار مردمی وی در شاهرود برنامه‌ریزی‌شده است.