پیام مهم مقاومت به صهیونیسم؛ پایان دوران «بزن در رو» در سوریه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: رژیم صهیونیستی طی بامداد امروز جمعه بار دیگر ضمن به نمایش گذاشتن خویِ تجاوزگری خود، خاک سوریه را هدف حمله هوایی قرار داد. در همین ارتباط، خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک منبع نظامی از مقابله پدافند هوایی این کشور با اهداف متجاوز ناشناس و انهدام آنها خبر داد.

درحالی که صهیونیستها بسیار امیدوار بودند تا از رهگذر این تجاوز نظامی وحشیانه ضربات مهلکی را به نیروهای مقاومت سوری وارد آورده و برای خود دستاوردی کسب کنند، پدافند موشکی ارتش سوریه قدرت و آمادگی خود را به رخ دشمن صهیونیستی کشاند. در همین راستا، پدافند موشکی ارتش سوریه موفق شد چندین «هدف متجاوز ناشناس» را بر فراز منطقه «الکسوه» در جنوب دمشق رهگیری و منهدم کند.

در همین حال، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد که پدافند هوایی سوریه یک فروند جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده است که منابع وابسته به رژیم صهیونیستی آن را تکذیب کردند. بنا بر اعلام این خبرگزاری، پدافند هوایی سوریه همچنین چهار فروند موشک را پیش از رسیدن به هدف، رهگیری و ساقط کرد. صهیونیستها پس از مواجه شدن با پاسخ به موقع و قاطعانه پدافند موشکی ارتش سوریه بود که متوجه شدند معادلات قدرت در خاک این کشور به کلی دستخوش تغییرات گسترده شده و اوضاع آنطوری که آنها می خواهند نیست.

تلاش برای ارسال یک پیام برای دمشق

رژیم صهیونیستی از حملات اخیر خود به سوریه اهداف متعددی را دنبال کرد. از جمله این پیام ها می توان به این مسأله اشاره کرد که تل آویو درصدد بود تا پیامی را به گوش دولتمردان دمشق برساند. در واقع، مقامات صهیونیست تلاش کردند به دولتمردان سوریه این پیام را مخابره کنند که دستیابی آنها به سامانه دفاع موشکی «اس ۳۰۰» نمی تواند مانع از تداوم تحرکات غیرقانونی آنها در خاک سوریه شود.

هنوز هم افکار عمومی، تلاش های گسترده مقامات رژیم صهیونیستی از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم برای ممانعت از اعطای سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ روسیه به سوریه را فراموش نکرده اند؛ مسأله ای که حتی موجب شد تا نتانیاهو شخصا به روسیه برود تا مقامات مسکو را مجاب به صرفنظر از تحویل سامانه اس ۳۰۰ به دمشق کند. لذا اکنون که این اتفاق افتاده و اس ۳۰۰ به دمشق تحویل داده شده، صهیونیستها تحرکات جدید خود را کلید زده اند.

نگرانی از بازگشایی جبهه آزادسازی جولان

مسأله دیگری که صهیونیستها را به شدت نگران ساخته است، بازگشایی قریب الوقوع «جبهه جولان» است؛ جایی که صهیونیستها سالها است آن را به اشغال خود درآورده اند و پس از آغاز بحران سوریه بسیار امیدوار بودند تا برای سالیان متمادی دیگر سیطره‌شان بر آنجا را حفظ کنند.

با این حال، پس از پاکسازی مناطق جنوبی سوریه از لوث گروه های تروریستی ـ تکفیریِ تحت الحمایه رژیم صهیونیستی، خطر تشکیل جبهه آزادسازی جولان توسط گروه های مقاومت سوریه و با حضور حزب الله لبنان، به شدت صهیونیستها را تهدید می کند. مقامات صهیونیست خود به خوبی می دانند که در صورت تشکیل چنین جبهه ای، ممکن است سرنوشتی مشابه آنچه که در سال ۲۰۰۰ در جنوب لبنان اتفاق افتاد، در انتظارشان باشد.

درست به همین دلیل است که رژیم صهیونیستی، دستپاچه و سراسیمه، تصمیم عجولانه تجاوز نظامی مجدد به خاک سوریه را اتخاذ کرد تا به زعم خود با وارد کردن یک ضربه مهلک به قلب ارتش سوریه، آن را تضعیف کرده و از تحرکات آینده اش در جولان جلوگیری کند.

آشکار شدن نشانه‌های حل بحران سوریه

عامل دیگری که موجبات نگرانی رژیم صهیونیستی را فراهم آورده، آشکار شدن نشانه های حل و فصل سیاسی بحران سوریه است؛ مسأله ای که بدیهی است به هیچ وجه به مذاق صهیونیستها و متحدان غربی ـ عربی آنها و در رأسشان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی، خوش نمی آید.

همین چند روز پیش بود که وزارت خارجه سوریه اعلام کرد شماری از کشورهای غربی و عربی با ارسال پیام هایی جداگانه خواستار از سرگیری روابط دیپلماتیک خود با دمشق شده اند. از سوی دیگر، سفرهای متعدد هیأت های مختلف از سراسر جهان به دمشق، خود گواه بر این مدعا است.

لذا صهیونیستها که روند تسریع شده حل و فصل سیاسی بحران سوریه را به عینه مشاهده می‌کنند، در حال تقلا هستند تا به هر نحوی اگر موفق به ممانعت از تحقق آن نشدند، حداقل زمان حل نهایی بحران سوریه را حتی الامکان به تعویق بیندازند.

خوش خدمتی به شیخ نشینان مرتجع

طی ماه ها و هفته های اخیر روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی وارد فاز تازه ای شده است و این مسأله حتی دیگر نه به صورت پنهانی و مخفیانه که به صورت علنی توسط مقامات صهیونیست و شیخ نشینان مرتجع عرب، مطرح می شود. به عنوان مثال، چندی پیش بود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفری رسمی عازم عمان شد و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.

اما قطار عادی سازی روابط اعراب با صهیونیسم در ایستگاه عمان متوقف نشد، چرا که رسانه های وابسته به تل آویو اعلام کردند که تعدادی دیگر از کشورهای عربی در لیستِ مقصد سفرهای آینده نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دارند. این رسانه ها از بحرین به عنوان مقصد آتی نتانیاهو یاد کردند.

لذا با بررسی این روند می توان گفت بدون شک یکی از شروط شیخ نشینان مرتجع عرب برای تسریع روند عادی سازی روابط با تل آویو، مقابله بیش از پیش صهیونیسم با مقاومت از جمله در سوریه است و اکنون صهیونیستها به منظور نشان دادن خوش خدمتی خود به شیخ نشینان، سوریه را مجددا مورد تجاوز قرار دادند.

تغییر معادلات قدرت در سوریه

تجاوز اخیر صهیونیستها به خاک سوریه، طبق روال چند سال گذشته، به صورت ناگهانی اتفاق افتاد چرا که تل آویو قصد داشت بار دیگر از عنصر غافلگیری برای ضربه زدن به مقاومت بهره برداری کند. با این حال، واکنش سریع، به موقع و برق آسای پدافند موشکی ارتش سوریه به این حمله غافلگیرانه، عمق قدرت نظامی و آمادگی دفاعی دمشق را نه تنها به رخ صهیونیستها که به رخ متحدان غربی ـ عربی آن کشید.

این پاسخ قاطعانه، به موقع و غیر قابل تصور دمشق، به صهیونیستها این پیام را مخابره کرد که سوریه دیگر خاکی نیست که صهیونیستها در آنجا جولان دهند؛ چرا که در حال حاضر هم قدرت دفاعی دمشق افزایش پیدا کرده و هم بخش زیادی از خاک سوریه آزاد شده و اکنون سوری ها با فراغ بال بیشتری بر تجاوزهای خارجی تمرکز دارند و با آنها مقابله می کنند.

پایان دوران «بزن در رو»

پاسخ برق آسای پدافند موشکی ارتش سوریه به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در واقع «سیلی محکمی» به گوش مقامات صهیونیست و در رأس آنها «بنیامین نتانیاهو» بود. صهیونیستها با سیلی که از دمشق و نیروهای مقاومت سوری خوردند، پیام مهم، راهبردی و سرنوشت سازی را دریافت کردند؛ پیامی که اگر نصب العین آنها قرار نگیرد در آینده سیلی محکم‌تری را نصیبشان خواهد کرد.

صهیونیستها یک پیام دریافت کردند و آن اینکه دوران «بزن در رو» در سوریه به اتمام رسیده است. این پاسخ قاطعانه پدافند موشکی ارتش سوریه به صهیونیسم در واقع جنبه بازدارندگی داشت و بدون شک صهیونیستها از این پس در خصوص هر گونه تصمیم احمقانه خود برای تجاوز نظامی مجدد به سوریه تأمل بیشتری خواهند کرد.