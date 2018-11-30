یونیسف: ۶۰ هزار دانش آموز یمنی در الحدیده از تحصیل محروم شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یونیسف در گزارشی اعلام کرد که یک سوم مدارس استان الحدیده واقع در غرب یمن به دلیل جنگ و وقوع درگیری ها بسته شده است.

پیشتر «گریت کاپلار» مدیر منطقه ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن نگرانی و ابراز تاسف از ادامه درگیری ها و خشونت ها در یمن، هشدار داده بود که این کشور به جهنمی برای کودکان یمنی تبدیل شده و علاوه بر درگیری های مسلحانه، سوءتغذیه و بیماری های قابل پیشگیری نیز بلای جان هزاران کودک یمنی شده است.

الحدیده در فاصله ۲۶۵ کیلومتری صنعاء پایتخت یمن قرار دارد و دروازه واردات بیش از ۷۰ درصد کمک‌های بین المللی و کالاهای اساسی به این کشور جنگ زده برای تامین نیازهای مردم است.

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد نیز درباره حمله ائتلاف سعودی به بندر الحدیده یمن هشدار داد و اعلام کرد که فعالیت بندر مهم الحدیده در ۲ هفته گذشته به علت خودداری شرکت های کشتیرانی از اعزام کشتی های حامل تدارکات و مواد غذایی به دلیل ناامنی های اخیر، تقریبا به نصف کاهش یافته است.

به عقیده کارشناسان، عربستان نیز مانند رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود قائل به رعایت هیچ حد و مرزی در زمینه رعایت موازین حقوق بشر نیست.

ائتلاف متجاوز سعودی، از سال ۲۰۱۵ تاکنون دهها هزار کودک و زن و مرد و جوان و سالمند یمنی را به خاک و خون کشیده و بخش‌ زیادی از زیرساخت‌ها و تاسیسات حیاتی دولتی و خصوصی این کشور را در سایه اهمال جامعه جهانی، نابود کرده است.