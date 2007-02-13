شرایط پذیرش بدون کنکور دانشجویان ممتاز در دانشگاه ها / اجرای آیین نامه جدید استعدادهای درخشان از سال 86

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بحث آیین نامه مربوط به تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دست بازنگری است و بر اساس آن تسهیلاتی در اختیار دانشجویان ممتاز، نفرات اول تا سوم المپیادهای علمی و جشنواره های معتبر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه ادامه تحصیل این دانشجویان از 3 روش امکانپذیر است، ادامه داد: این دانشجویان می توانند از دانشگاه محل تحصیل خود یا هر دانشگاه دیگری بدون کنکور پذیرش بگیرند که البته دانشگاه مقصد باید موافقت خود را برای ادامه تحصیل آنها اعلام کند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: همچنین دانشجویان ممتاز می توانند در کنکور سراسری شرکت کرده و در صورتیکه 85 تا 90 درصد آخرین نمره فرد قبول شده در آزمون را کسب کنند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.



دکتر حسن خالقی - معاون آموزشی وزارت علوم

وی اظهار داشت: بر اساس آئین نامه جدید دانشجویان استعداد درخشان تقاضای خود را به سازمان سنجش ارائه می دهند و این سازمان بدون کنکور افراد واجد شرایط را برای ادامه تحصیل در دانشگاهی که مناسب با شرایط علمی آنها است، توزیع می کند.

خالقی با اشاره به تسهیلات استخدامی دانشجویان ممتاز گفت: در شورای استعدادهای درخشان مصوبه ای مبنی بر تسهیلات استخدامی این دانشجویان وجود دارد اما وزارت علوم نمی تواند برای دستگاه های مختلف در خصوص استخدام تعیین تکلیف کند. این موضوع نیز با سازمان مدیریت منعکس شده است اما اجرایی شدن آن به این سازمان بستگی دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: وزارت علوم استخدام افراد مربوط به این وزارتخانه را با در نظر گرفتن سوابق درخشان تحصیلی و علمی در نظر می گیرد و دانشجویان ممتاز را در اولویت استخدام قرار می دهد اما برای تسری این امر به دیگر دستگاه ها باید ارگانی مانند بنیاد ملی نخبگان وارد عمل شود.