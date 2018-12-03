۴۰۰ مسئول کشوری خادم نماز در اجلاسیه سمنان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بینایی صبح دوشنبه در نشست خبری پیرامون بیست و هفتمین اجلاسیه سراسری نماز به میزبانی سالن فجر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان ضمن بیان اینکه ۴۰۰ نفر از مسئولان کشوری خادم نماز که مسئولیت اجتماعی را بر عهده‌دارند در این اجلاسیه حضور دارند، ابراز داشت: در این اجلاسیه یک هزار و ۶۰۰ نفر دعوت شدند که در دو نوبت صبح و بعدازظهر از فضای این اجلاسیه استفاده خواهند کرد.

وی بابیان اینکه به‌محض شکل‌گیری این اجلاسیه در سمنان کمیته‌های مختلف برگزار و مسئولیت هریک کاملاً مشخص شد، اضافه کرد: طی دوماهه گذشته برای ترویج فرهنگ نماز ۵۰ مبلغ به اقصی نقاط استان سمنان سفر کردند و به تمام دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شد که با نگاه ویژه‌ای اقدامات خود را به حوزه نماز توسعه دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان بابیان اینکه ویژه‌برنامه‌هایی در صداوسیما برای ترویج نماز تدوین‌شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه در مسیر حرم تا حرم قرار داریم نمازخانه‌های بین‌راهی در استان برای استفاده زائران اصلاح و تجهیز شد.

بینایی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش همکاری خوبی در ترویج نماز داشته است، تصریح کرد: از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ۱۲۰ نمازخانه مدارس اصلاح شد که بخشی از آن در حال انجام و مابقی تا پایان سال صورت خواهد گرفت.

ارسال یک هزار و ۵۳۶ اثر به دبیرخانه اجلاسیه نماز

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان ضمن بیان اینکه روند اجرایی بیست و هفتمین اجلاسیه سراسری نماز مقارن با پایان اجلاسیه بیست و ششم کلید خورد، بیان کرد: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور برای اولین سخنران در این اجلاسیه حضور خواهد داشت لذا همین امر سبب شد تا برنامه‌های ویژه‌تری در نظر گرفته شود.

محمدرضا شمس‌الدین بابیان اینکه بالغ‌بر یک هزار و ۵۳۶ اثر به دبیرخانه این اجلاسیه ارسال‌شده است، تصریح کرد: روز چهارشنبه مراسم اصلی اجلاسیه با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب و سخنرانی حسن روحانی به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد که در دو نوبت صبح و بعدازظهر مهمانان در این اجلاسیه حضور دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع نماز کار از آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از مراکز پیش رو در بحث نماز آغاز شد که مهمانان در کارگاه‌ها و نشست‌های این اجلاسیه می‌توانند حضورداشته باشند و از برکات آن بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست خبرنگاران به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون نحوه اطلاع‌رسانی این اجلاسیه بحث و گفتگو کردند.