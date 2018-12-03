آموزش و پرورش باید از ظرفیت فضای مجازی بهره ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «تاثیر فضای مجازی بر دانش آموزان دختر» گفت: در جامعه و در راس هرم سلسه مراتبی که پیش از این بر آن متصور بود، نخبگان حضور داشتند و در سطح پایین نیز طبقات پایین تر جامعه اما با ورود به عصر فناوری اطلاعات دیگر چنین تقسیم بندی و نگاهی به جوامع نمی توان داشت.

وی اضافه کرد: تئوری های آموزشی امروز در دنیا با دو دیدگاه تعارضی و کارکرد گرا سنجیده می شوند. در دیدگاه تعارضی در نظام آموزشی شکاف اجتماعی بیشتر می شود یعنی دانش آموز ثروتمند به مدرسهای با امکانات بهترمی رود و دانش آموزان فقیر به مدرسه ای با تجهیزات کم می رود. در دیدگاه کارکردگرا اما این شکاف کم می شود و دانش آموزان بدون در نظر گرفتن توان مالی در کنار هم به مدرسه می روند و آموزش می شود یک ابزاری برای جابجایی یک فرد از یک لایه اجتماعی به لایه دیگر. حال باید دید خروجی آموزش و پرورش ما به کدام سمت گرایش دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ببیان کرد: آموزش و پرورش یکی از موثرترین ابزارها برای جا به جاییلایه های اجتماعی است. در حال حاضر محققانی چون گاردنر نشان دادند که ۸ یا ۹ نوع هوش وجود دارد و هرفردی در یک زمینه هوش و استعداد دارد و باید در آموزش و پرورش این هوش های چندگانه به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر گروه های مرجع محور تغییرات اصلی هستند و این سرمایه نمادین می تواند شکاف های موجود در جامعه را پر می کند.

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امروزه در فضای مجازی با افرادی روبرو هستیم که امکان دارد جایگاه آنان در هرم های طبقاتی بسیار متفاوت با فضای مجازی باشد. به دانش آموزان حاضر در فضای مجازی که برسیم باید گفت در فضای مجازی هر دانش آموز با علاقه ای که دارد از هرم موردنظر و علاقه اش تقلید می کند و نوعی یادگیری رخ می دهد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در جامعه ما شکاف های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار می گیرد در صورتی که این نگاه نادرست است و با وجود فضای مجازی و افراد موثر در آن می توان متوجه شد که دیگر در دنیای امروز نباید به شکاف های اجتماعی توجه شود و آنچه مهم است استفاده از ظرفیت این فضا در راستای یاد گیری و مهارت آموزی است.

وی در پایان بیان کرد: باید در آموزش وپرورش به سمتی حرکت شود که ظرفیت های فضای مجازی پذیرفته شود و برای مدیریت آن برنامه ریزی شود تا دانش آموزان در این فضا دچار آسیب و خسران نشوند.