غفلت حضور نخبگان در فضای مجازی/ مقابله با تکنولوژی نتیجه عکس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در نشست «تاثیر فضای مجازی بر دختران دهه ۸۰ »، گفت: مقابله و جنگیدن با تکنولوژی نتیجه معکوس دارد و در صورت عدم استفاده بهینه و درست از فناوری های نوین، این فناوری می تواند به ابزاری علیه خودمان تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان و نگاه جامعه شناسان به هرم قدرت و ثروت ادامه داد: ما جامعه را بصورت سلسله مراتبی نگاه می کنیم که در راس هرم نخبگان جامعه و در پایین هرم طبقات پایینی جوامع قرار دارند. اما امروز در عصر فناوری اطلاعات دیگر نمی توان با چنین نگاهی جوامع را لایه بندی کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ایجاد شکاف در طبقات جامعه را از آفت های عمده برشمرد و گفت : نظام آموزشی قوی به عنوان سیستمی برای تغییر کارکردها عمل کرده و به تثبیت شکاف ها دامن نمی زند.

معاون وزیر ارتباطات، قشر بندی جامعه و عدم جابجایی شهروندان در هرم های مختلف ثروت، فرهنگ و اجتماع را از الزامات جامعه پویا دانست و افزود: نباید شرایط جامعه به گونه ای باشند که شهروندان جایگاه خود را در ابدی و ازلی بدانند بلکه باید احساس کنند که با فعالیت و تغییر کارکردها می توانند جایگاه خود را ارتقاء بخشند.

وی با اشاره به کارکردهای فضای مجازی در دنیای امروز و شرایط حاکم بر جامعه گفت: فضای مجازی مانند هر فناوری جدیدی اثرات مفید و مضری را با خود به همراه دارد و ما باید قدم اول را با پذیرفتن مشکلات و کاستی ها برداریم؛ چرا که با انکار وجود مشکلات و یا پاک کردن صورت مساله، چالش ها برطرف نشده بلکه فراگیر می شود.

ناظمی با انتقاد از مغفول ماندن فضای مجازی و عدم حضور نخبگان در این فضا، افزود: مناسبات موجود در فضای مجازی در همه دنیا پذیرفته شده است و سلبریتی ها و افراد معروف به واسطه هنر و یا ورزش و یا جایگاه اجتماعی خود در آن حضور دارند و به صورت آموزش دیده و هدفمند در فضای مجازی فعالیت می کنند.

وی با تاکید براینکه متاسفانه از ظرفیت فضای مجازی در کشور ما آنچنان که باید بهره برداری نشده است و ما می توانیم با آموزش افراد و حضور نخبگان در عرصه های مختلف در این فضا آن را بهینه سازی کنیم، ترک کردن فضای مجازی و عدم استفاده از آن را امری اشتباه دانست و گفت : باید با حضور فعالانه و پیش دستانه در این عرصه بتوانیم محیطی پویا و سالم و تاثیرگذار برای شهروندان و به خصوص دانش آموزان فراهم کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وظایف خطیر وزارت آموزش و پرورش گفت : وزارت ارتباطات همواره آماده است تا در کنار سایر دستگاه ها و با مشارکت و همفکری و هم افزایی در راستای بهبود وضعیت فناوری و و توسعه فضای مجازی گام بردارد و امیدواریم آموزش وپرورش به سمتی حرکت کند که ظرفیت های فضای مجازی پذیرفته و برای مدیریت آن برنامه ریزی شود تا دانش آموزان در این فضا دچار آسیب و خسران نشوند.