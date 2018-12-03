ضرورت استفاده از ۸۰ هزار پزشک عمومی در سطح اول خدمات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کامیابی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه با سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه انجمن پزشکان عمومی تنها مرجع طب عمومی و نماینده 80 هزار پزشک عمومی در کشور است، افزود: سالانه بین 5 تا 6 هزار پزشک عمومی فارغ‌التحصیل می‌شوند و حدود 35 هزار پزشک عمومی در حال تحصیل هستند که وجود این تعداد پزشک عمومی در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه قابل توجه بوده که باید به عنوان یک فرصت در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت چندی پیش بحث نظام ارجاع را به خوبی مطرح کردند و عزم جدی در این زمینه وجود دارد که نشان دهنده این است که مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند که برای اصلاح نظام سلامت باید از طب عمومی استفاده کنند.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با تاکید بر اینکه بی مهری به طب عمومی بی مهری به عموم مردم و محروم کردن آنان از پزشک خانواده و حکمت در طبابت است، گفت: اگر طب عمومی، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع احیا شود به این کشور خدمت کردیم. جایی که ذی نفعان در تصمیم‌گیری دخیل نباشند، مشکل به وجود می‌آید. خوشحالیم که در بیمه سلامت به این مسئله توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه انجمن پزشکان عمومی باید به عنوان مرجع طب عمومی کشور به حاکمیت کمک کند، افزود: سهم پزشک عمومی در کشور به لحاظ مراجعات و حدود صلاحیت باید مورد بازنگری قرار گیرد. قدرت تجویز دارو و پاراکلینیک پزشک عمومی کاهش یافته در حالی که عقل حکم می‌کند این اقدامات از سمت طب عمومی و با ویزیت ارزان انجام شود.

کامیابی گفت: باید برای اعتماد پزشکان عمومی به طب عمومی شخصیت و بها بخشیم و پرداخت های آن را نیز اصلاح کنیم. در صورتی که از حضور ذی‌نفعان در طرح های ملی استفاده کنیم و در حدود صلاحیت پزشکان عمومی تجدید نظر و ارتقای شغلی صورت گیرد کسانی که با نظام سلامت قهر کرده‌اند با اعتماد باز خواهند گشت.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، تاکید کرد: پزشکان عمومی به توجه بیشتری از سوی بیمه‌ها نیاز دارند. نباید تداخلی در اقداماتی همچون نسخه الکترونیک وجود داشته باشد و همه باید در یک پایلوت حل و فصل شود. در صورتی که ملاحظات شغلی پزشکان عمومی به درستی لحاظ شود، آمادگی داریم که در سطح اول خدمات را در کل کشور اجرا کنیم.