انتخاب زنجان به عنوان پایلوت مناسب سازی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،همزمان با روز جهانی ‌معلولین طی مراسمی با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستای وزیرکشور از معلولین شاغل در شهرداری زنجان تجلیل و قدردانی شد و جمالی نژاد بر توسعه زیرساختهای شایسته معلولان در سطح شهرها توسط شهرداریها تاکید نمود.

مهدی جمالی نژاد در این نشست بر توجه بیشتر به معلولین تاکید نمود و اظهار کرد: ارج نهادن به مقام معلول و توسعه امکانات در فضاهای شهری برای این افراد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین بحث مناسب سازی معابر شعری را مهم ارزیابی و تاکید کرد: مناسب سازی معابر در سطح شهر ها مغفول مانده است و معلولان، سالمندان و کودکان نمی توانند از فضای شهری بهره کافی را ببرند.

وی با اشاره به عدم تناسب امکانات و زیرساخت های شهری با وضعیت معلولین، خواستار تلاش شهرداری ها برای ارتقا زیرساخت های شایسته برای آنها در سطح شهرها شد و گفت: توجه به حوزه معابر شهری از اولویت های شهرداری هاست و شهرداران باید در این زمینه همه تلاش خود را به کارگیرند تا زیرساخت های شایسته معلولین در سطح شهر ارتقا یابد و ضرورت دارد شهرداریها ابعاد مختلف این مسئله را با جدیت پیگیری نمایند.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، زنجان را به عنوان پایلوت مناسب سازی معابر کشوری دانست و تصریح کرد: شهرداری ها باید سعی نمایند با ایجاد فضا های باز شهری در راستای بهبود معابر شهری گام بر دارند .

در این برنامه که به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان برگزار شد علاوه بر جمالی نژاد، معاون امور عمرانی استانداری، شهردار زنجان و جمعی از مسولین استانی حضور داشتند.