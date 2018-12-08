به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موویوب، به نظر میرسد طرفداران قدیمی مجموعه «Mortal Kombat - نبرد فناناپذیران»، که سالهاست چشم انتظار قیام دیگری از این مبارزان افسانهای و حضور مجدد آنان روی پردههای نقرهای سینما هستند، همچنان باید صبر پیشه کنند تا شرایط ساخت فیلم جدیدی از این مجموعه برای گروه سازنده مهیا شود.
جیمز وان، کارگردان، تهیهکننده و فیلمنامهنویس چینیتبار مالزیایی که سابقه کارگردانی مجموعه فیلمهایی چون «اره»، «تسخیر» و «خشن۷» را در کارنامه خود دارد، مسئولیت تهیهکنندگی جدیدترین بازسازی «نبرد فناناپذیران» را بر عهده گرفته است.
وی در جدیدترین مصاحبه خود به عنوان کارگردان فیلم ابرقهرمانی «آکوامن» که اواخر این ماه به سینماها میآید، در پاسخ به پرسشی درباره روند پروژه «نبرفناناپذیران» و علت تاخیرهای پی در پی آن جوابی نه چندان دلگرمکننده داد. وان گفت: رساندن یک فیلمنامه به نقطه مطلوب کاری سخت و جنبه تجاری ماجرا مساله بزرگی است اما مردم و هواداران این را نمیدانند. من اگر نتوانم بودجه و منابع کافی برای فیلمم تأمین کنم این کار را انجام نخواهم داد. الان در حال حاضر به اندازه کافی شلوغ هستم و نمیخوام میز کار خود را با چیزهای بیشتر دیگری که میدانم نمیتوان آن را به طور صحیح انجام داد در هم بریزم.
منظور جیمز وان از شلوغی پروژههایی است که در دست تولید دارد؛ «تسخیر ۳»، «آنابل ۳» و اسپینآفهای مختلف از دنیای آنها و همچنین چندین و چند فیلم ترسناک و البته کارگردانی «آکوامن» که از همین الان ساخت قسمت بعدی آن هم در دستور کار قرار گرفته است؛ او یکی از سرشلوغترین آدمهای هالیوود است. بخش زیادی از این سرشلوغی و مورد تقاضا بودن جیمز وان به عملکرد فوقالعاده فیلمهای او برمیگردد که آن هم ناشی از عدم ورود او به زمین بازی است مگر آن که احساس کند همه شرایط برای موفقیت فیلمش مهیا است.
چندی پیش از پروژه «نبرد فناناپذیران» اخبارهای مختلفی همچون تعیین کارگردان و فیلمنامهنویس و یا ورود شخصیتهای جدید به فیلم به گوش رسید اما وان در تابستان با توئیتی به همه شایعات پایان داد. او نوشته بود: لطفا به سادگی گول نخورید، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. هنوز در مراحل اولیه هستیم. هرکس درباره لوکیشن فیلم و یا بازیگران فیلم حرفی زد در حال دست انداختن شماست.
«نبرد فناناپذیران» یا همان «مورتال کامبت» عنوان یک مجموعه بازی ویدئویی محبوب در سبک مبارزهای است که در ابتدا توسط شرکت میدوی گیمز ساخته و اولین بار در سال ۱۹۹۲ روی کنسولهای آرکید منتشر شد. تاکنون ۱۰ نسخه از این بازی در ژانر مبارزهای و ۳ نسخه به سبک ماجراجویی منتشر شدهاست.
همچنین تاکنون از روی این بازی دو فیلم سینمایی با نام های «نبرد فناناپذیران»(۱۹۹۵) و «نبرد فناناپذیران: نابودی» (۱۹۹۷) عرضه شدهاند که یکی از اولین تلاشهای هالیوود برای کشاندن بازیهای محبوب ویدئویی به سینما بود ولی از آن زمان به بعد هالیوود اوقات سختی برای ساخت فیلمهای خوبی از این دست داشته و گویا الان تنها کسی که میتواند از عهده آن برآید جیمز وان است، البته زمانی که ستارههای آسمان آرایش مناسبی بگیرند و او متقاعد شود که شرایط به اندازه کافی مهیاست.
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