جهش ۵ درصدی قیمت نفت پس از انتشار خبر توافق اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دقایقی قبل با انتشار اخباری از این که اعضای اوپک توانستهاند به توافقی برای کاهش تولید نفت و تقویت بازار دست پیدا کنند، قیمتهای نفت، که قبل از توافق ۱ درصد سقوط کرده بودند، پس از جبران ضررها، بیش از ۵ درصد جهش کردند.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت، تا ساعت ۱۷:۳۵ به وقت تهران، ۳.۱۱ دلار یا ۵.۱۸ دلار جهش کرد و به ۶۳.۱۷ دلار رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم توانست ۲.۴۷ دلار یا ۴.۸۰ درصد جهش کند و به ۵۳.۹۶ دلار برسد.
منابعی از داخل اوپک خبر دادند که اعضای اوپک توافق کردهاند تولید خود را ۰.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند و اعضای غیر اوپک هم تولید خود را ۰.۴ میلیون بشکه در روز کاهش خواهند داد تا در مجموع، اوپک پلاس ۱.۲ میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد.
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