بهترین های پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته فنی نخستین دوره مسابقات تکواندوجام باشگاههای آسیا بهترین های این مسابقات را به این شرح معرفی کرد :



*بهترین تکواندوکار: کیوجین لین (از کره جنوبی)

*بهترین تیم : دانشگاه آزاد

*بهترین مربی : لوفان از چین

*بهترین داوران : وسان (ویتنام) ، استفان فرناندز(فیلیپین)، داود فلاح (ایران)، هونگ جوسو(کره جنوبی) و اسکندر نجیب الله (افغانستان)



گفتنی است نخستین دوره پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا با قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید و تیم های پاس و کره جنوبی دوم و سوم شدند .