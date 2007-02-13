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۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۲۱:۱۸

/ اولین دوره رقابت های تکواندو جام قهرمانی باشگاه های آسیا - تهران/

بهترین های پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا معرفی شدند

بهترین های پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا معرفی شدند

در پایان نخستین دوره پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا بهترین های این مسابقات از سوی کمیته فنی معرفی شدند .

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته فنی نخستین دوره مسابقات تکواندوجام باشگاههای آسیا بهترین های این مسابقات را به این شرح معرفی کرد :

*بهترین تکواندوکار: کیوجین لین (از کره جنوبی) 
*بهترین تیم : دانشگاه آزاد
*بهترین مربی : لوفان از چین
*بهترین داوران : وسان (ویتنام) ، استفان فرناندز(فیلیپین)، داود فلاح (ایران)، هونگ جوسو(کره جنوبی) و اسکندر نجیب الله (افغانستان)

گفتنی است نخستین دوره پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا با قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید و تیم های پاس و کره جنوبی دوم و سوم شدند .

کد مطلب 447852

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