به گزارش خبرنگارمهر، کمیته فنی نخستین دوره مسابقات تکواندوجام باشگاههای آسیا بهترین های این مسابقات را به این شرح معرفی کرد :
*بهترین تکواندوکار: کیوجین لین (از کره جنوبی)
*بهترین تیم : دانشگاه آزاد
*بهترین مربی : لوفان از چین
*بهترین داوران : وسان (ویتنام) ، استفان فرناندز(فیلیپین)، داود فلاح (ایران)، هونگ جوسو(کره جنوبی) و اسکندر نجیب الله (افغانستان)
گفتنی است نخستین دوره پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا با قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید و تیم های پاس و کره جنوبی دوم و سوم شدند .
/ اولین دوره رقابت های تکواندو جام قهرمانی باشگاه های آسیا - تهران/
بهترین های پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا معرفی شدند
در پایان نخستین دوره پیکارهای تکواندو جام باشگاههای آسیا بهترین های این مسابقات از سوی کمیته فنی معرفی شدند .
به گزارش خبرنگارمهر، کمیته فنی نخستین دوره مسابقات تکواندوجام باشگاههای آسیا بهترین های این مسابقات را به این شرح معرفی کرد :
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