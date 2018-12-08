بازرسی از واحدهای پخت نان برنجی در کرمانشاه

گودرز فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برنامهریزی های انجام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گشتهای مشترک در راستای نظارت و بازرسی از کارگاه ها و مراکز فروش نان برنجی در کرمانشاه تشکیل و اقدامات لازم در دست انجام است.
وی افزود: تعدادی از واحدهای صنفی نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی کوتاهی کردهاند و برخی از این واحدها نیز بدون مجوز فعالیت کردند.
رئیس گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به اهمیت سلامت مردم برای دستگاههای نظارتی کارگروهی به منظور بازرسی و شناسایی واحدهای متخلف تشکیل شد.
به گفته فهیمی، بازرسان در ابتدا به واحدهای متخلف برای رفع نواقص تذکر میدهند و سپس در صورت تکرار تخلف ضمن تشکیل پرونده بررسی ماده ۳۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی، واحدهای متخلف به جزای نقدی محکوم میشوند.
وی با بیان اینکه در صورت تکرار مجدد زندان در انتظار متخلفان خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۳۹ قانون در صورت عدم رفع نواقص بهداشتی واحد متخلف تعطیل و پروانه فعالیت آن لغو می شود.
رئیس گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه همشهریان شیرینیهایی نظیر نان برنجی، کاک و نان خرمایی را از مراکز مجاز و معتبر خریداری کنند، بیان کرد: برخی از این واحدها به جای زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند که بسیار برای سلامتی مردم خطرناک است.
وی گفت: با توجه به اینکه بازرسیها به تازگی در دستور کار قرار گرفته است هفت پرونده تخلف تشکیل شده که رسیدگی به این پرونده ها در دست اقدام است.
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