دریادار سیاری از نمایشگاه دستاوردهای فنی نداجا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای فنی و تخصصی نداجا که در ستاد نداجا برگزار شده است، بازدید کردند.
در این نمایشگاه تجهیزات و سامانه های مختلف ساخته شده در جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش و همچنین ماکت ناوشکن ها و زیردریایی های مختلف به نمایش در آمده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش امروز از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای فنی و تخصصی نداجا بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای فنی و تخصصی نداجا که در ستاد نداجا برگزار شده است، بازدید کردند.
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