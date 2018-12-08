دریادار سیاری از نمایشگاه دستاوردهای فنی نداجا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نداجا که در ستاد نداجا برگزار شده است، بازدید کردند.



در این نمایشگاه تجهیزات و سامانه های مختلف ساخته شده در جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش و همچنین ماکت ناوشکن ها و زیردریایی های مختلف به نمایش در آمده است.