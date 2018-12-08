تداوم هوای سرد در زنجان / شهر ارمغان خانه سفیدپوش شد

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استانی ابری خواهد بود و از بعدازظهر بر پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی از چند روز گذشته وارد استان شده است، اظهار کرد: بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف است و مه جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی را فرا گرفته و سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان فعال است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

یاغموری تأکید کرد: خوشبختانه دیروز شهر ارمغان خانه سفیدپوش شد و بارش برف تا ۵ سانتی‌متر هم رسیده است.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان از چند روز گذشته در استان کاهش یافته و این افت دما تا روز دوشنبه ادامه دارد و هوا سردتر می‌شود و در صبحگاه و شامگاه شاهد هوای سردی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۴ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به‌روزگذشته یک درجه سرد شده است.