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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خبر داد:

تداوم هوای سرد در زنجان / شهر ارمغان خانه سفیدپوش شد

تداوم هوای سرد در زنجان / شهر ارمغان خانه سفیدپوش شد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از چند روز گذشته هوای استان زنجان سرد شده است، گفت: هوای سرد همچنان مهمان زنجانی ها است.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استانی ابری خواهد بود و از بعدازظهر بر پوشش ابرها افزوده می‌شود. 

وی با بیان اینکه سامانه بارشی از چند روز گذشته وارد استان شده است، اظهار کرد: بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف است و مه جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی را فرا گرفته و سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان فعال است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند. 

یاغموری تأکید کرد: خوشبختانه دیروز شهر ارمغان خانه سفیدپوش شد و بارش برف تا ۵ سانتی‌متر هم رسیده است. 

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان از چند روز گذشته در استان کاهش یافته و این افت دما تا روز دوشنبه ادامه دارد و هوا سردتر می‌شود و در صبحگاه و شامگاه شاهد هوای سردی خواهیم بود. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۴ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به‌روزگذشته یک درجه سرد شده است.

کد مطلب 4478702

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