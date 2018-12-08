مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی و بررسی مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی با حضور کیوان الستی، حسین شیخ رضایی و رضا مثمر برگزار می شود.
کتاب «مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی» نخستین متن اساسی در ارائهٔ یک بررسی جامع از علوم شناختی در معنای کامل آن است. رویکرد ویژۀ هره به علوم شناختی، رویکردی ترکیبی است: میان دو قطب اصلی موجود در علوم شناختی، یعنی رویکرد گفتمانی محض از یک سو و رویکرد عصبزیستشناختی محض از سوی دیگر، رویکردی میانه وجود دارد که در آن سه دستور زبان شخصبنیاد، انداموارهبنیاد و ملکولبنیاد با یکدیگر همساز میشوند. برای رسیدن به چنین تعادلی، هره در فصول مختلف کتاب نخست میکوشد هستیشناسی واقعگرایانه و قابلدفاعی برای روانشناسی و علوم شناختی فراهم آورد. آنگاه از خلال معرفی ابزارهایی مفهومی، مانند مدل، دستور زبان، معنا، جهتمندی، هنجارمندی و موضعمندی، نوعی مطالعۀ غیرتقلیلگرایانه و غیرشیءانگارانه از قلمرو انسان و جهان اجتماعی او پیشنهاد میکند. دست آخر، نشان میدهد که این برنامۀ پیشنهادی چگونه میتواند با نمونهها و مسائل انضمامی و ملموس روبهرو شود و در کجا از رویکردهای رایج فاصله میگیرد.
نشست معرفی و بررسی «مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی» یکشنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می شود.
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