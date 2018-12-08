شماره جدید بندر و دریا با پرونده آیکوپمس ۲۰۱۸ روی پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه «بندر و دریا» (دریانوردی و زندگی در بنادر ایران) با محوریت همایش آیکوپمس سال ۲۰۱۸ به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.
مجله پیش رو، ۳ بخش اصلی دارد که به ترتیب عبارتاند از: آیکوپمس، اقتصاد و رویداد.
این شماره با سرمقالهای با عنوان «آیکوپمس؛ المپیک دریایی» آغاز میشود. المپیک دریایی ۲۰۱۸ یکی از موضوعات مهم این شماره است که در ادامه مطالب هم به آن پرداخته شده است. بهانه این مطالب هم سیزدهمین همایش بینالمللی سواحل، بنادر و سازههای دریایی یعنی همان آیکوپمس ۲۰۱۸ است. سایه نگرانی از بازگشت تحریمها، آیکوپمس به زبان اعداد و ... برخی از مطالبی هستند که در این پرونده چاپ شدهاند.
«زنگ خطر بیماریهای غیرواگیر» با محوریت بررسی تهدیدات توسعه پایدار در حوزه سلامت شهرهای ساحلی به ویژه استان هرمزگان و «راه رهایی از خورِ رسوبسازِ بوشهر» هم ازدیگر مطالبی هستند که در این بخش چاپ شدهاند.
در بخش اقتصاد، موضوع اصلی «رسوب در بندر» است و در آن مسائلی چون «چگونه رسوب کالا تبدیل به تهدیدی برای تجارت دریایی ایران میشود؟»، «چرا کالاها در بنادر متروکه میشوند؟»، «معضلی به نام بخشنامههای متعدد»، «افزایش سهم اقتصاد دریایی از تولید ناخالص داخلی»، «سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی و حل معضل رسوب کالا» و «کاهش میانگین ایستایی کالا در بنادر» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
بخش سوم و پایانی این شماره هم «رویداد» است. در این بخش رفتن آخوندی و آمدن اسلامی به عنوان وزیر راه مورد توجه بوده و این سوال در اولین مقاله این بخش مطرح شده که آیا اسلامی با برنامههای خود میتواند تجارت دریایی کشور را در روزهای تحریم نجات دهد یا خیر؟ صدور رای قطعی برای بزرگترین پرونده قاچاق کشور، راهاندازی خطوط دریایی به قطر، پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزا در آستار، احداث پایانه تخصصی صادرات در بندر نوشهر و مروری بر ۱۲ دوره برگزاری همایش بینالمللی آیکوپمس به روایت آرشیو مجله بندر و دریا هم از جمله موضوعات مهمی هستند که در بخش رویداد این شماره از مجله مذکور مطرح شدهاند.
این مجله با ۱۰۸ صفحه و قیمت ۱۵ هزار تومان روی پیشخوان دکهها آمده است.
نظر شما