سفیر ایران در چین بالاخره منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از انتصاب سفیر ایران در چین خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای محمد کشاورززاده به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین منصوب شد و طی روزهای آینده عازم محل ماموریت میشود.

کشاورززاده هم اکنون دستیار وزیر و مدیر کل آمریکا وزارت خارجه است و پیش از آن نیز سفیر ایران در کشورهای ونزوئلا و ازبکستان بوده است.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی، در اواخر خرداد سال جاری به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب و استوارنامه خود را هم تقدیم مقامات پکن کرد. اما در نهایت به درخواست مقامات تهران، به ایران بازگشت و حکم او از سوی رئیس جمهور به عنوان ساکن جدید ساختمان شیشه ای میرداماد(بانک مرکزی) صادر شد.

گفتنی است پیش از همتی، علی اصغر خاجی به مدت چهار سال عهده دار سفارت ایران در پکن بود.