علی نادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰ سالن ورزشی تنیس روی میز درچهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این سالن های ورزشی در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

رئیس هیئت تنیس روی میز چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعداد سالن های ویژه تنیس روی میز در این استان طی سالجاری و سال اینده افزایش می یابند.

وی بیان کرد: طی سالجاری دو سالن تنیس روی میز در سطح استان به بهره برداری می رسد.

رئیس هیئت تنیس روی میز چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این سالن های ورزشی در شهرستان فارسان و لردگان افتتاح خواهند شد.