متفاوت بودن الگوی ابتلاء به HIV در خراسان جنوبی هشدار دهنده است

به گرارش خبرنگار مهر، نرگس رستمی گوران ظهر شنبه در کارگروه سلامت و تأمین امنیت غذایی خراسان جنوبی اظهار کرد: متفاوت بودن الگوی ابتلاء به عفونت و ویروس HIV در خراسان جنوبی هشدار دهنده است.

رئیس اداره همکاری های بین بخشی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت با اشاره به علت این هشدار، بیان کرد: بیشتر موارد ابتلاء به ویروس HIV در کشور از طریق اعتیاد تزریقی و بعد از راه ارتباط جنسی ناسالم بوده ولی در خراسان جنوبی راه ارتباط جنسی ناسالم بیشترین علت ابتلاء بیان شده است.

رستمی گوران با اشاره به اینکه میزان مبتلایان به ویروس HIV در خراسان جنوبی نسبت به کشور پایین تر است، ادامه داد: احتمال بیشتر بودن مبتلایان به ایدز و HIV در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی افزود: هر چند در پیشگیری از ابتلاء به عفونت HIV به واسطه در دسترس نبودن جامعه در معرض خطر و جامعه هدف کار کمی مشکل است اما استان هایی چون کرمان کارهای تحقیقاتی و علمی بسیار خوبی در این زمینه انجام داده اند که می توان از آن استفاده نمود.

رئیس اداره همکاری های بین بخشی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت گفت: یکی از موارد مهم مد نظر در حوزه سلامت بررسی سالم بودن محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده سموم است که در هر استان با همکاری جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی برنامه ای در این راستا باید تدوین شود.

رستمی گوران با اشاره به اهمیت سلامت نان از نظر استاندارد بودن نمک موجود در آن، اظهار کرد: گزارش ها نشان می دهد که در حدود ۵۰ درصد میزان نمک استاندارد در نان مراعات می شود.

وی بیان کرد: مواردی چون تکمیل برنامه جامعه سلامت، تشکیل شورای پیام گذاران، برگزاری مرتب کارگروه سلامت و تأمین امنیت غذایی به صورت مستمر از دیگر مواردی است که در استان ها باید مد نظر قرار گیرد.