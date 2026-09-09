محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی استان طی امروز خبر داد و گفت: تداوم جریانات جنوبی تا اواسط امروز باعث افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی بعد از ظهر امروز، سرعت وزش باد در بخش‌های شمال غربی، غربی و جنوب غربی در حد متوسط خواهد بود.

سبزه زاری با اشاره به روند افزایش دما اظهار داشت: طی امروز تا روز جمعه، افزایش ملایم دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت وزش باد در روزهای آینده خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه، سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان به دمای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: آبادان با دمای ۴۶.۲ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۴۵ و کمینه دمای ۲۷.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.