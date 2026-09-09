خبرگزاری مهر، گروه استانها: نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان با هدف شناسایی، معرفی و پاسداشت زنان کرد اثرگذار در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، به همت دانشگاه کردستان و پژوهشکده کردستانشناسی در حال برگزاری است؛ رویدادی که برگزارکنندگان آن تلاش دارند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهنگی، نام و میراث مستوره اردلان را به عنوان یکی از چهرههای پیشرو زن در تاریخ کردستان بازخوانی کرده و زمینه معرفی زنان اثرگذار به نسل امروز و آینده را فراهم کنند.
در نشست معرفی این جایزه، صبح چهارشنبه مسئولان و اعضای کمیته اجرایی با تشریح اهداف، روند شکلگیری و شیوه انتخاب برگزیدگان، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای علمی و فرهنگی زنان و نقش دانشگاه در شناسایی و معرفی این چهرهها تأکید کردند.
جانشین دبیر نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره صبح چهارشنبه در نشست خبری اولین دوره جایزه بینالمللی مستوره که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه محل تبادل آرا و اندیشههاست و دانشگاه کردستان نیز فعالیتهای خود را بر همین اساس دنبال میکند.
بهمن بهرامنژاد افزود: نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان با محوریت شناسایی و معرفی زنان کرد اثرگذار در عرصههای مختلف طراحی شده است و پژوهشکده کردستانشناسی و دانشگاه کردستان برگزاری این رویداد را دنبال میکنند.
جانشین دبیر نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره ادامه داد: این رویداد با همراهی و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری کردستان برگزار میشود و تلاش شده است از ظرفیتهای علمی و فرهنگی موجود برای برگزاری شایسته آن استفاده شود.
بهرامنژاد با اشاره به روند شکلگیری این جایزه بیان کرد: افراد زیادی برای به نتیجه رسیدن این رویداد تلاش کردهاند و در مسیر برنامهریزی و هماهنگیهای مربوط به آن، جلسات متعددی برگزار شده است.
وی عنوان کرد: هدف اصلی از برگزاری این جایزه، شناسایی و پاسداشت زنانی است که در حوزههای مختلف منشأ اثر بودهاند و معرفی این چهرهها میتواند بخشی از ظرفیتهای کمتر دیدهشده زنان کرد را به جامعه معرفی کند.
دانشگاه محل گفتگو و تبادل اندیشه
جانشین دبیر نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان با تأکید بر جایگاه دانشگاه در عرصههای علمی و فرهنگی گفت: دانشگاه محل تبادل آراست و بر همین مبنا تلاش میشود دانشگاه کردستان نیز زمینه گفتوگو، تعامل و شکلگیری ایدههای جدید را فراهم کند.
بهرامنژاد در پایان با قدردانی از مجموعههای مشارکتکننده در برگزاری این جایزه خاطرنشان کرد: تحقق این رویداد حاصل تلاش و همکاری افراد و مجموعههای مختلف بوده و امیدواریم نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان بتواند جایگاه شایستهای برای معرفی زنان کرد اثرگذار ایجاد کند.
جایزه بینالمللی مستوره اردلان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای زنان کرد است
رئیس پژوهشکده کردستانشناسی بر اهمیت برگزاری نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان تأکید کرد و آن را زمینهای برای جهتدهی به فعالیتهای پژوهشی و معرفی چهرههای اثرگذار زنان کرد دانست.
یادگار کریمی نیز در این نشست اظهار کرد: برگزاری این جایزه حاصل مجموعهای از برنامهریزیها و جلسات کارشناسی است که با هدف شکلگیری یک رویداد علمی و فرهنگی در حوزه زنان کرد دنبال شده است.
وی افزود: دانشگاه و پژوهشکده کردستانشناسی تلاش دارند با برگزاری این رویداد، بخشی از ظرفیتهای علمی و پژوهشی مرتبط با زنان کرد را شناسایی و زمینه معرفی و پاسداشت چهرههای اثرگذار را فراهم کنند.
پژوهش، محور اصلی رویداد
رئیس پژوهشکده کردستانشناسی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این برنامه، توجه به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با موضوع زنان است و تلاش میشود نتایج این مطالعات در قالب یک رویداد علمی و فرهنگی به جامعه معرفی شود.
کریمی با اشاره به نقش دانشگاه کردستان در برگزاری این رویداد بیان کرد: دانشگاه میتواند با استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود در جهتدهی به فعالیتهای علمی و فرهنگی نقشآفرین باشد و این جایزه نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به مرحله برگزاری نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان، جلسات و نشستهای متعددی برگزار شده و مجموعههای مختلفی در شکلگیری و پیشبرد این برنامه مشارکت داشتهاند.
مستوره اردلان الگویی برای معرفی زنان اثرگذار به نسل جدید است
یکی از اعضای کمیته اجرایی نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان، درباره انتخاب نام این جایزه اظهار کرد: انتخاب عنوان مستوره اردلان با توجه به جایگاه و نقش این شخصیت در عرصههای علمی و فرهنگی انجام شده است.
حسینی افزود: مستوره اردلان در دورهای زندگی میکرد که زنان فرصت و امکان چندانی برای بروز توانمندیهای خود نداشتند و نگاه مردسالارانه بر بسیاری از عرصههای اجتماعی حاکم بود، اما با وجود این شرایط، وارد حوزه تولید علم و دانش شد.
عضو کمیته اجرایی جایزه بینالمللی مستوره اردلان ادامه داد: مستوره اردلان در حوزههای مختلفی از جمله شعر، نویسندگی و تاریخنگاری فعالیت کرد و توانست در شرایط دشوار زمان خود، جایگاهی علمی و فرهنگی برای خود ایجاد کند.
حسینی خاطرنشان کرد: امروز باید مستوره اردلان را به عنوان الگویی برای نسل جدید معرفی کرد و در کنار آن، زنان اثرگذاری را که در روزگار معاصر در عرصههای مختلف علمی و فرهنگی فعالیت کردهاند، به نسل امروز و نسلهای آینده شناساند.
وی گفت: معرفی این چهرهها میتواند به شناخت بهتر ظرفیتهای زنان و تقویت انگیزه نسل جوان برای حضور مؤثر در عرصههای علمی و فرهنگی کمک کند.
انتخاب زنان برجسته بینالمللی پس از داوری
دبیر نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان، نیز در این نشست اظهار کرد: زنان برجسته در سطح بینالمللی با همراهی شورای بینالمللی مشورتی این جایزه و پس از طی فرآیند داوری انتخاب و در مراسم پایانی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
بیان کریمی افزود: تلاش شده است فرآیند انتخاب برگزیدگان با استفاده از ظرفیتهای علمی و مشورتی و بر اساس معیارهای مشخص انجام شود تا زنان شایسته و اثرگذار در سطح بینالمللی معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.
مستوره اردلان چهرهای پیشرو در علم و فرهنگ
یکی دیگر از اعضای کمیته نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان، در ادامه این نشست اظهار کرد: جامعه ما به زنان مدیون است و برگزاری این جایزه را میتوان یکی از کوچکترین اقداماتی دانست که برای پاسداشت جایگاه و نقش زنان انجام میشود.
جمال احمدی آئین افزود: بهترین اقدام این است که بانوان در برگزاری چنین مراسمی نیز نقشآفرین بوده و بتوانند در معرفی و تجلیل از زنان اثرگذار مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به شخصیت مستوره اردلان گفت: مستوره اردلان از معدود زنانی بود که در دوره خود به علوم رسمی دسترسی پیدا کرد و در عرصههای مختلف فرهنگی و علمی حضور داشت و توانست توانمندیهای خود را به جامعه نشان دهد.
وی ادامه داد: مستوره اردلان در حوزه شعر و ادب نیز جایگاه برجستهای داشت و از جمله زنان شاعر بزرگ دوران خود به شمار میرفت.
عضو کمیته نخستین دوره جایزه بینالمللی مستوره اردلان خاطرنشان کرد: این شخصیت در حوزه علوم اسلامی نیز مطالعات و فعالیتهایی داشت و به عنوان یکی از زنان صاحب اثر در این عرصه شناخته میشود و در مواجهه با مسائل و مشکلات زمان خود نیز نقشآفرینی کرده است.
احمدیآیین در پایان از انتشار کتابی با عنوان ماه اردلان خبر داد و گفت: این اثر حاصل پژوهش درباره زندگی، آثار و اشعار مستوره اردلان است و بهزودی منتشر خواهد شد.
قرار است؛ اولین دوره جایزه بین المللی مستوره ویژه شناسایی، پاسداشت و تجلیل از زنان کرد اثرگذار بهار سال ۱۴۰۶ در سنندج برگزار شود.
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