به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی‌عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در آیین معارفه رئیس جدید سازمان حج و زیارت گفت: تاکنون تمامی مسئولین حج و زیارت زحمات فراوانی برای حج کشور کشیده اند.

نماینده ولی فقیه ادامه داد: حج موفق کنونی نتیجه زحمات مسئولین بعثه، سازمان حج و زیارت و مسئولانی است که به صورت گمنام فعالیت کرده اند.

قاضی عسکر تصریح کرد: خوشحالیم که حج امروز در جایگاهی است که موجب رضایت مقام معظم رهبری شده است.

وی گفت: جناب رشیدیان آشنایی خوبی با مسئله حج داشته و فردی توانمند هستند و در مسئولیت قبلی خود بسیار پر تلاش بودند.

سرپرست حجاج ایرانی، ضمن تشکر از خدمات مدیران قبلی سازمان حج و زیارت ادامه داد: جناب محمدی نیز خدمات بسیاری در سازمان داشته اند و پایه های اساسی بنا کردند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تصریح کرد: از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز کمال تشکر را برای خدمات ایشان داریم.

قاضی عسکر ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت حج و عمره در شرایط بدی بوده و تعطیل است. در حوزه عتبات نیز مشکلات جدی داریم و نیاز به ساماندهی داریم موضوع گرانی ارز نیز باید برای مساعدت زائران حل شود.

وی اظهار داشت: پیگیری شهدای مسجد الحرام و منا نیز از اولویت های ما است و امیدواریم حضور جناب رشیدیان موجب حل این مشکلات شود.