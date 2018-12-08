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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

مخابرات اعلام کرد؛

خدمات مخابراتی به اتباع خارجی دارای مجوز ارائه می‌شود

خدمات مخابراتی به اتباع خارجی دارای مجوز ارائه می‌شود

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد:امکان ارائه تمامی سرویس ها و خدمات مخابراتی (تلفن ثابت، اینترنت و موبایل) به اتباع خارجی دارای مجوز فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: تمامی خدمات و سرویس های مخابرات به اتباع خارجی دارای مجوز با توجه به مدارک و مستندات قانونی ارائه می شود.

براین اساس تمامی اتباع خارجی قانونی و دارای مجوز (کد فراگیر و یا کد آمایش) می توانند از انواع خدمات مخابراتی و ارتباطی مربوط به شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور بهره مند شوند.

این اتباع می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی نسبت به دریافت خدمات و سرویس های مخابراتی اقدام کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش موضوعی در شبکه های اجتماعی مطرح شده بود مبنی بر اینکه مهاجران افغان برای آنکه سیم‌کارتشان در ایران قطع نشود، باید آن را به اسم یک ایرانی ثبت کنند.

در این زمینه وزیر ارتباطات تاکید کرد: مردم خوب افغانستان که در ایران زندگی می‌کنند مشکلی برای مالکیت سیم‌کارت تلفن همراه یا خط تلفن ثابت ندارند. برخی حضور غیرقانونی دارند که طبیعتا نمی‌توانند از خدمات ارتباطی استفاده کنند.

کد مطلب 4479487

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    نظرات

    • علی تاجیک IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
      8 1
      پاسخ
      مدت هاست که میگن بر طرف شده اما در واقع امکان ارایه خدمات به اتباع افغانستان دارای مجوز امکان پدیر نیست بارها مراجعه داشتم

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