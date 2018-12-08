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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

سلیم المغلس:

هیات وابسته به ریاض اختیاری از خود در مذاکرات سوئد ندارد

هیات وابسته به ریاض اختیاری از خود در مذاکرات سوئد ندارد

یکی از اعضای هیات گفتگوکننده انصارالله یمن از عدم استقلال هیات وابسته به ریاض در مذاکرات استکهلم سوئد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سلیم المغلس عضو هیات مذاکره کننده انصارالله یمن گفت: هیات وابسته قدرت و اراده ای از خود ندارد و این مشکل واقعی و مانعی در برابر مذاکرات است.

وی افزود: ما طرح توقف جنگ در همه جبهه های تعز را مطرح کردیم اما هیات ریاض مخالفت کرد. توقف جنگ یا آتش بس چه در تعز یا الحدیده و یا در دیگر مناطق به حضور نمایندگانی از عربستان و امارات در پای میز مذاکرات نیاز دارد. ما به جامعه بین المللی برای فشار بر عربستان و امارات برای کشاندن آنها به پای میز مذاکرات روی خواهیم آورد.

این در حالی است که برخی منابع قبلا اعلام کرده بودند که هیات گفتگوکننده وابسته به ریاض اختیاری از خود ندارد.

کد مطلب 4479546

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