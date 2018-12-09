نشست حمایت از کالای ایرانی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بخشی صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهارکرد: نشست مشترک علما و چهرهای تقریبی با عنوان نقش علما در تبیین اقتصاد اسلامی و حمایت از کالای ایرانی با حضور ائمه جمعه، روحانیون و علمای تشیع و تسنن و جمعی از صاحب نظران حوزه فرهنگ و اقتصاد ۲۸ و ۲۹ آذر ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.

وی افزود: ایجاد تعامل و ارتباط فکری بین علمای فریقین، فراهم کردن بستر مناسب برای طرح و تبیین اقتصاد اسلامی، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملی در جهت حمایت از کالای ایرانی از جمله اهداف برگزاری این نشست دو روزه است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: در این نشست تخصصی، با حضور روحانیون و علما، مبانی دینی و ضرورت حمایت از تولیدات داخلی، دیدگاه های امام راحل و مقام معظم رهبری و سیاست های کلان نظام در حمایت از کالای ایرانی، جنگ اقتصادی دشمن و شیوه های مقابله با آن، مشکلات اقتصادی و نقش آن در ایجاد آسیب های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.