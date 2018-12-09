همزبانی با مردم در «این.ج.ا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، در برنامه «این.ج.ا» تقی آزاد ارمکی استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علی ربیعی جامعه‌شناس و وزیر سابق کار درباره این بحث به تبادل نظر می‌پردازند که چرا در سال‌های اخیر شاهد کم‌توجهی به اصل مدارا با مردم و مواسات با آنها از سوی برخی کارگزاران نظام هستیم.

همچنین در این برنامه به این سوال پرداخته می شود که چرا گاهی بین مردم و حکمرانان یک نوع فاصله احساسی و ادراکی به وجود می‌آید و پیوست اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات حکمرانان چه باید باشد که این فاصله را کاهش دهد یا از بین ببرد؟

«این.ج.ا» به تهیه‌کنندگی مصطفی پورمحمدی و با اجرای محمد لسانی، امشب ۱۸ آذر ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.