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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

همزبانی با مردم در «این.ج.ا»

همزبانی با مردم در «این.ج.ا»

«رفیق مردم» عنوان قسمت جدید برنامه «این.ج.ا» است که امشب با بررسی موضوع مدارا و همزبانی مردم روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، در برنامه «این.ج.ا» تقی آزاد ارمکی استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علی ربیعی جامعه‌شناس و وزیر سابق کار درباره این بحث به تبادل نظر می‌پردازند که چرا در سال‌های اخیر شاهد کم‌توجهی به اصل مدارا با مردم و مواسات با آنها از سوی برخی کارگزاران نظام هستیم.

همچنین در این برنامه به این سوال پرداخته می شود که چرا گاهی بین مردم و حکمرانان یک نوع فاصله احساسی و ادراکی به وجود می‌آید و پیوست اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات حکمرانان چه باید باشد که این فاصله را کاهش دهد یا از بین ببرد؟

«این.ج.ا» به تهیه‌کنندگی مصطفی پورمحمدی و با اجرای محمد لسانی، امشب ۱۸ آذر ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4480382
عطیه موذن

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