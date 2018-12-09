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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

امکان استعلام فوری بدهی طرح ترافیک در سامانه تهران من فراهم شد

امکان استعلام فوری بدهی طرح ترافیک در سامانه تهران من فراهم شد

سامانه «تهران من» با اضافه کردن گزینه «استعلام بدهی» این امکان را به همه شهروندان می‌دهد که از میزان بدهی طرح ترافیک خود باخبر شده و بدهی خود را همان‌جا پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک اعلام کرد : اگر چه پیش از این نیز افرادی که در سامانه تهران من ثبت‌نام کرده بودند می‌توانستند از میزان بدهی خود آگاه شوند اما با ایجاد گزینه «استعلام بدهی» حتی افرادی که در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند نیز می‌توانند به‌آسانی و با وارد کردن شماره پلاک خود، از میزان بدهی خود باخبر شده و همان‌جا نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.  

برای آگاهی از میزان بدهی طرح ترافیک خود کافی است با مراجعه به سامانه «تهران من» به نشانی my.tehran.ir روی گزینه «استعلام بدهی» کلیک و شماره پلاک خودروی خود را وارد کنید.   
علاوه بر این، استعلام بدهی از طریق تلفن همراه و با شماره‌گیری کد *۱۳۷*۳*۳# نیز قابل مشاهده است.

برای خرید مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک، کافی است یک بار در سامانه تهران من ثبت‌نام کنید و سپس حساب خود را همیشه شارژ نگه دارید. همچنین به همه شهروندان توصیه می‌شود بدهی عوارض طرح ترافیک خودروی خود را در اسرع وقت پرداخت کنند تا مشمول جریمه ورود غیرمجاز نشوند.

کد مطلب 4480487
نورا حسینی

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