فهرست نگاری۲۷۰ مرکز نهج البلاغه در سراسرجهان/ارسال ۲۰۰ اثر تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم درزی، مدیر اجرایی اولین جایزه جهانی دوسالانه کتاب نهج البلاغه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری که در محل سالن جلسات معاونت قرآن عصر روز گذشته سه شنبه ۲۰ آذرماه برپا شد، گفت:این طرح از سوی پژوهشکده نهج البلاغه و با همکاری بنیاد ومعاونت قرآن و عترت برگزار خواهد شد.

وی به سه ضرورت در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: سه هدف در این دوسالانه مورد نظر قرار گرفته است که اولین آن تعداد آثار ترجمه شده تعلیقه و مستدرک بعد از قرآن به نهج البلاغه اختصاص دارد. همچنین نهج البلاغه کتابی است که شرح های زیادی به وسیله علمای شیعه و سنی در خصوص آن نوشته شده است. در دوران معاصر با استناد به این موضوع ما نیاز به وحدتی بر مبنای نهج البلاغه داریم که ضرورت گفتمان نهج البلاغه این رویکرد را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.

درزی در ادامه جامعیت و نکات مدیریتی و راهبردی را سومین ضرورت دانست و ادامه داد: موسسات و انتشارات های بین المللی زیادی به نهج البلاغه توجه نشان دادند.

وی با تشریح عملکرد دبیرخانه اولین دوسالانه جایزه جهانی کتاب نهج البلاغه افزود: در بخش داخلی شورای علمی با حضور ۱۱ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل شد.

درزی از تشکیل سه کمیته برای این برنامه خبر داد و گفت: در این زمینه کمیته‌های مختلفی تشکیل شده که سه کمیته به عنوان کمیته اصلی فعالیت می‌کنند، همچنین پوستر جشنواره به سه زبان آماده شده و پوستر فراخوان و اطلاعات جشنواره هم به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

ارسال ۲۰۰ اثر تا کنون

دبیر اجرایی جایزه کتاب نهج البلاغه فرم داوری را در سه بخش عمومی، تخصصی و کودکان تقسیم کرده و افزود: ۲۰۰ اثر تا کنون به دبیرخانه ارسال شده است و این تعداد قبل از مکاتبه با انتشارات و پخش پوستر بوده است. پیش بینی می شود تا پایان مهلت ثبت نام هزار اثر به دبیرخانه ارسال گردد.

درزی به برپایی کارگاه بین المللی با عنوان«انسان و روابط اجتماعی در سنت شیعی با تاکید بر نهج البلاغه» اشاره کرد و بیان داشت: این کارگاه در روزهای ۹و۱۰ اسفند ماه ۹۷ بعد از برگزاری آیین اختتامیه به زبان انگلیسی برای مخاطبان خارج از کشور برگزار خواهد.

درزی به تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص اهمیت نهج البلاغه اشاره کرد و ادامه داد: کمیته ای برای بانک اطلاعاتی نهج البلاغه تشکیل شد که بر اساس گزارش این کمیته ۲۷۰ مراکز و انتشاراتی و اشخاص از ۲۳ کشور جهان شناسایی و فهرست نگاری شدند.

دبیر اجرایی اولین دوره جایزه جهانی کتاب نهج البلاغه با اشاره به جوائز این دوره گفت: جایزه ویژه با مبلغ سی میلیون تومان در نظر گرفته شده است و در بخش عمومی به نفر اول ۲۵ میلیون تومان، نفردوم ۲۰ میلیون تومان و نفر سوم ۱۵ میلیون تومان اهدا خواهد شد.