کودک ۵ ساله فلسطینی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک کودک فلسطینی که در جریان راهپیمایی جمعه گذشته به ضرب گلوله صهیونیست‌ها زخمی شده بود، خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد یک کودک ۵ ساله فلسطینی که جمعه گذشته به ضرب گلوله صهیونیست ها در شرق خان یونس زخمی شده بوده به شهادت رسید.

از سوی دیگر، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جنوب کرانه باختری به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که «عمر حسن عواد» جوان ۲۷ ساله فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها در نزدیکی شهر الخلیل واقع در کرانه باختری به شهادت رسید.