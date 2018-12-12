اختصاص ماشین نمک پاش هوشمند به گلستان/۲۰ نقطه پرتصادف ایمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح راهداری زمستانه یکی از اصلی ترین طرح های ما در طول سال است.

وی با بیان این که بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه در گلستان وجود دارد، گفت: حدود هزار و ۷۰۰ کیلومتر از آن، راه و گردنه برف گیر است.

میقانی افزود: ۳۵۰ نیروی انسانی ساماندهی شده تا بتوانیم طرح راهداری را در بازه زمانی ۲۲ آذر تا ۲۲ اسفند ۹۷ با تجهیز ۱۶۰ دستگاه ماشین آلات آماده به کار و بازسازی شده، اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: مدیر کل دفتر بحران و تجهیز ماشین آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به منظور شرکت در کمیته راهبردی شورای راهداری و بازدید از محورهای مواصلاتی و اقدامات لازم جهت آمادگی طرح راهداری به گلستان سفر کرد و همه این اقدامات به دلیل خدمت بهتر به مردم است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: سازمان راهداری کشور برنامه ریزی کرده تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد ماشین آلات کشور را بازسازی کند.

میقانی افزود: یک ماشین نمک پاش مکانیزه هوشمند به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ظرف یک ماه آینده به سیستم راهداری استان اضافه خواهد شد.

رتبه اول کشوری در کاهش تلفات جاده ای

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان بیان کرد: ماشین آماده است و باید تجهیزاتی بر روی آن نصب شود و به طرح راهداری زمستانه امسال خواهد رسید.

وی اضافه کرد: حدود هشت ماه پیش هم ۱۳ دستگاه تویوتا هایلوکس به گلستان اختصاص یافت و پیگیر تجهیزات، امکانات دیگر هم هستیم.

میقانی تأکید کرد: علیرغم تلاش های صورت گرفته کمبودهایی در ماشین آلات و تجهیزات وجود دارد اما سعی کردیم تا از وضعیت موجود بهترین بهره را ببریم.

وی با انتقاد از ذکر کلمه «حادثه خیز» برای برخی از مناطق استان، بیان کرد: گلستان رتبه یک کشور در کاهش تلفات برون شهری را دارد این درحالی است که کشور شاهد افزایش این آمار است.

میقانی با بیان این که نباید گلستان را بلاخیز معرفی کنیم، اظهار کرد: استان معبر گردشگری است و آمار ما هم حاکی از کاهش تلفات جاده ای است و باید به آن استناد کرد.

۴۸ نقطه پرتصادف

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان افزود: ۱۲۳ نقطه دارای تصادف در استان داریم که ۴۸ نقطه پرتصادف هستند و تصادفی که برای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اتفاق افتاد جزو آن ۴۸ نقطه نبود.

وی تصریح کرد: این نقطه در ۳۰ ماه گذشته یک فوتی داشته است ولی هر لحظه به علت بی احتیاطی کاربر جاده امکان حادثه برای هر نقطه از استان وجود دارد.

میقانی گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷، نقاط بروز تصادفات منجر به فوتی در گراف ما مشخص است و این که نقطه ای بلاخیر و حادثه خیز است درست نیست زیرا نقاط به دلیل بی احتیاطی موتورسیکلت سوار و عابر پیاده کوچ می کند.

وی تأکید کرد: در محدوده راه های چهار خطه ای گرگان به سمت غرب تا ۵۴ کیلومتری، ۲۷ بریدگی وجود دارد که برای سهولت رفت و آمد روستاییان ایجاده شده است.

میقانی با بیان این که تعدادی از آن ها پرتردد و بسیاری هم کم تردد هستند، ادامه داد: در خصوص این بریدگی ها پیگیری هایی صورت گرفت و در جلسه ای با حضور ریاست سازمان راهداری، ریاست شرکت ساخت و ساز حمل و نقل و استاندار گلستان مقرر شد که این نقاط در سال ۹۷ و ۹۸ ایمنی سازی شوند.

وی اضافه کرد: ۲۰ نقطه تفکیک شده که ۱۰ دوربرگردان توسط شرکت ساخت و توسعه و ۱۰ تا هم توسط راهداری انجام می شود که البته آن ها به کمیسیون ایمنی رفته و اولویت بندی شده است.

ایمن سازی دوربرگردان ها

میقانی بیان کرد: دوبرگردان های ورسن، حکیم آباد، زینب آباد، کمربندی علی آبادکتول، پشمک پناده در محور مینودشت- گنبد، کارخانه آرد زاهدی، سعدآباد خان ببین، قره سو در محور گنبد به آزادشهر، ده حسن خان محور گنبد به مینودشت و اسلام آباد در محور گنبد به مینودشت را ایمنی سازی خواهیم کرد.

وی گفت: این نقاط با تیم مشترک پلیس، راهداری، استانداری و راه و شهرسازی انتخاب شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان گفت: دوربرگردان لردگاز را شرکت ساخت و توسعه و ورسن را راهداری شروع کرده و قدم قدم پیش می رویم.

وی تأکید کرد: برای ایمن سازی هر دوربرگردان دو میلیارد تومان هزینه نیاز است و ما به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که

میقانی با بیان این که ۴۵ درصد ورسن اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: از ظرفیتی و نیروهای انسانی خود برای این کار استفاده می کنیم و البته نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و بالا بردن همکاری مردم و ضرورت توجه به ایمنی خود قابل توجه است.