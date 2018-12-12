اینستاگرام حساب کاربری مخصوص «اینفلوئنسرها» می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، اینستاگرام تصمیم دارد با اقداماتی جدید اینفلوئنسرهای خود را راضی نگه دارند.

این اپلیکیشن مشغول آزمایش قابلیت creator accounts است که ویژگی تحلیلی و پیامرسانی جدیدی را اضافه می کند. این ویژگی برای اینفلوئنسرها و کاربران محبوب این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس است.

این آپدیت احتمالا سال آتی ارائه می شود و جایگزینی برای پروفایل تجاری در اینستاگرام است که برای اینفلوئنسرها عرضه می شود.

در بیانیه این شرکت آمده است: مبدعان اینستاگرامی برای برقراری ارتباط با فالوئرهای خود و ترویج برندهای شخصی به اینستاگرام متکی هستند. اما ابزارهایی که هم اکنون در اختیار کسب و کارها است، ردیابی میزان رشد و گسترش تجارت را طی زمان مشکل تر می کند. ما مشغول ساخت یک حساب کاربری مخصوص به نام Creator Account هستیم که این چالش ها را برطرف می کند و به افراد اجازه می دهد برندهای شخصی خود را راحت تر در اینستاگرام گسترش دهند.

شیوه های شخصی سازی و ارائه اطلاعات تماس در این پروفایل ها متفاوت خواهد بود. همچنین ابزارهای جدیدی برای فیلتر کردن پیام ها ارائه می شود. ویژگی هایی مانند فیلتر پیام ها سبب می شود پیام های مهم از بقیه جدا شود.

همچنین به نوشته هالیوود ریپورتر حساب های کاربری اینفلوئنسرها با گزینه های مخصوصی برای دریافت تحلیل های پیشرفته تر عرضه می شود که به آنها نشان می دهد در بازه های هفتگی و روزانه تعداد کاربران آنها چگونه تغییر کرده است.

البته درحال حاضر اینستاگرام برخی تحلیل ها را برای حساب های کاربری تجاری ارائه می کند.