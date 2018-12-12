به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، اجرای نمایش «محبوبه‌ها» به کارگردانی ژاله صامتی و نویسندگی نوشین تبریزی که در روزهای پایانی به سر می‌برد، تا پایان آذرماه تمدید و بلیت فروشی روزهای پایانی آغاز شد.

این نمایش تاکنون میزبان چهره های سینمایی و تئاتری همچون، گلاب آدینه، امین تارخ، فاطمه گودرزی، امین حیایی، فرهاد اصلانی، پیمان قاسم خانی، حسن فتحی، مرجانه گلچین، شبنم مقدمی، علیرضا آرا، نادر فلاح، سروش جمشیدی، مهراوه شریفی نیا، سهیلا گلستانی، مسعود فروتن، پژمان جمشیدی، محمدرضا غفاری، مجید برزگر، بهرام بدخشانی، سعید پورصمیمی، رویا افشار، داود امیری، کوروش نریمانی، حسین نمازی، مهرانه مهین ترابی، رابعه اسکویی، علی ژکان، بهمن کامیار، نازنین بیاتی و ... بوده است.

بازیگران «محبوبه ها» به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از بهناز نازی، معصومه رحمانی، مارال فرجاد، ژاله صامتی، کتانه افشاری نژاد، پریسا محمدی، نوشین تبریزی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: می‌خندی، که نترس، من با توام، صدای پچ‌پچه می‌آید و تو غرق می‌شوی، در خنکای عطر محبوبه‌ها، در شب باغچه، در اشک‌هایی، که هرگز از چشم فرو نمی‌ریزد.

عوامل نمایش «محبوبه‌ها» عبارتند از کارگردان: ژاله صامتی، نویسنده: نوشین تبریزی، مدیر تولید: رضا نصیری نیا، طراح صحنه: جهانگیر میرزاجانی، طراح نور: کیوان ارجمند، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، طراح پوستر و بروشور: محمدرضا غفاری، طراح لباس: سادیا جلالی پور، دستیار کارگردان و برنامه ریز: فتاح مینوبخش، دستیار دوم کارگردان: نیاز سنجری، امور مالی: مهرداد مهدی زاده، آهنگساز: برزین یوسفیان، عکاس: محسن کرمانی، مدیر اجرایی: میثم مرادی، منشی صحنه: آزاده سعیدی، مدیر صحنه: شیدا منوچهری نایینی، مجریان گریم: عاطفه نوذری، تینا مستوفی، دستیاران صحنه: عماد ساکی، میلاد سادات شریفی، مجتبی جعفری، دستیار لباس: مینا خوشدونی فراهانی، مجریان دکور: آرش پاشایی، پیمان سانکی، مهدی احمدی و مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.