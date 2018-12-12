یک تخت بیمارستانی به ازای هر۱۰۰۰ نفر در مشهد باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمد رضا دارابی ظهر چهارشنبه در کنگره جراحان خراسان اظهار کرد:در مشهد به ازای هر هزار نفر باید یک و نیم تخت بستری در بخش دولتی و یک تخت بیمارستانی ایجاد شود و اگر بخش خصوصی تمایل داشت بیشتر از این تعداد سرمایه گذاری داشته باشد، دانشگاه استقبال خواهد کرد.

وی افزود:از ظرفیت بخش خصوصی می توان در توسعه فضاهای بیمارستانی و همچنین بر اساس مصوبه شورای پزشکی کشور برای تربیت نیروی متخصص نیز استفاده کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:بیش از ۹هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل هستند و در حال حاضر ۳۱ درصد از دانشجویان این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند که در این شاخص دانشگاه در شرایط مناسبی قرار دارد.

محرابی گفت:دانشجویان این دانشگاه در ۱۵۳ رشته تحصیلی و در تمامی مقاطع از کاردانی تا فلوشیپ و فوق تخصص در حال تحصیل هستند و خوشحالیم دانش آموختگان این دانشگاه در نقاط مختلف کشور از مناطق روستایی تا بزرگترین مراکز درمانی در حال خدمت به مردم هستند.

وی بیان کرد: اخلاق حرفه ای موازی با طبابت است و امروز که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سه ماه کارانه پزشکان عقب افتاده است ولی جراحان و سایر پزشکان با تمام توان کار می کنند به گونه ای که در زمینه اهدای عضو هر ساعتی با اساتید تماس گرفته شود برای نجات بیمار حضور پیدا می‌کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:در رتبه بندی تایمز این دانشگاه در ردیف ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفت که در این رتبه بندی هم ردیف دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در بحث کلینیک و پارا کلینیک و سلامتی نیز این دانشگاه در ردیف ۵۰۲ تا ۶۰۰ قرار گرفت که در این زمینه نیز جزو دانشگاه های برتر کشور شناخته شده ایم.