به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در شهر دلوار اظهار داشت: نمانیدگان مجلس در طی این دوره کارهای مفید و قابلی انجام دادند که جای قدردانی دارد.

وی افزود: افزابش قابل توجه مستمری مددجویان، توجه به اشتغال مددجویان با تخصیص منابع مناسب و تعیین تکلیف واحدهای احداثی مسکن مهر فاقد متقاضی به مددجویان این نهاد از جمله شاخص ترین قعالیت این مجلس یوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: این نهاد در حوزه مسکن، اشتغال، سلامت، آموزش به اندازه هشت وزارتخانه ماموریت های بر عهده دارد که با کمک دولت و خیرین به دنبال رفع نیاهای مددجویان گام بر می دارد.

لطفی با اعلام میزان افراد تحت حمایت در سطح شهرستان های دشتی و تنگستان عنوان کرد: ۹ هزار و ۳۶۶ خانوار در تنگستان و دشتی تحت پوش کمیته امداد هستند که ۲۳ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان در این دو شهرستان قرار دارد.

پشت نوبتی در کمیته امداد وجود ندارد

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیده مردم در سال جاری، حتی یک نفر پشت نوبتی در کمیته امداد وجود ندارد و هر فردی که مشکل داشته باشد اماده ارائه خدمات بر اساس وظایف هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر عنوان کرد: در طی ماه گذشته با یک جرکت جهادی ، هفت هزار حانواده در سطح استان که دارای گرفتاری بودند را شناسایی و از محل تبصره ۱۴ تحت پوشش کمیته امداد قرار دادیم که سهم شهرستان های دشتی و تنگستان، قریب به سه هزار حانواده بوده است.

لطفی بیان کرد: یکی از برنامه های جامع کمیته امداد توجه به توانمندسازی خانواده ها با ایجاد اشتغال است، که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این نهاد در استان بوشهر قرار گرفت که در دو شهرستان دشتی و تنگستان به میزان ۹۰۰ شغل تاکنون و در طی سال جاری ایجاد شده است.

ساخت دو هزار مسکن

وی گفت: در کنار فعالیت های بودجه ای، از ابتدای سال جاری کار ساخت دو هزار مسکن در روستاهای استان با همکاری سپاه پاسداران و استانداری بوشهر آغاز شده که ۶۳۸ مورد مربوط به شهرستان های دشتی و تنگستان است.

لطفی ادامه داد: در کنار منابعی که از طرف دولت در اختیار امداد قرار می گیرد از کمک های خیرین نیز استفاده می کنیم که در سال گذشته متوسط رشد مشارکت های مردمی در سطح کشور ۴۰ درصد بود در حالی که در استان بوشهر این میزان به ۵۸ درصد بالغ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس رصد های انجام شده در طی هشت ماه گذشته شاهد رشد ۳۵ درصدی میان کمک های مردمی نسبت به کل سال گذشته هستیم که انتظار می رود تا پایان سال جاری این میزان افزایش قابل چشم گیری داشته باشد.

لزوم افزایش بودجه کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: با توجه به نهضت ساخت مسکن مددجویی در روستاهای استان توسط کمیته امداد،انتظار می رود که سایر دستگاه های اجرایی مانند بنیاد مسکن به کمک کمیته امداد بیایند تا در امر ساخت مسکن مددجویی خللی ایجاد نشود.

لطفی بیان کرد: دولت در طی پنج سال گذشته نگاه ویژه ای به مددجویان کمیته امداد داشته که از این بابت سپاسگذار هستیم اما انتظار داریم که نمایندگان مجلس با رایزنی با دولت زمینه افزایش بودجه کمیته امداد متناسب با تورم سالانه و افزایش ۲۰ درصد ی حقوق مستخدمین دولت را برای مددجویان کمیته امداد فراهم آورند.