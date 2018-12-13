«عدالت» و «ساخت واقعیت اجتماعی» به چاپ سوم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب ترجمه «عدالت: چه باید کرد؟» و «ساخت واقعیت اجتماعی» به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ سوم رسیده‌اند.

«عدالت» نوشته مایکل سندل با ترجمه افشین خاکباز است که چاپ دومش اردیبهشت سال ۹۶ عرضه شد. مایکل سندل فیلسوف سیاسی معاصر آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد بوده و بیشتر شهرتش به خاطر برگزاری دوره آموزشی «عدالت» در دانشگاه هاروارد است که طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر دانشجو داشته است.

این کتاب، مطالب یک دوره درسی را شامل می‌شوند که توسط نویسنده اثر ارائه شده‌اند. سندل تجربه حدود ۳۰ سال تدریس فلسفه سیاسی را به دانشجویان دوره کارشناسی دارد و می‌گوید که در بسیاری از این سال‌ها، درسی به نام «عدالت» را تدریس کرده است. او می‌گوید: فلسفه سیاسی موضوعی استدلالی است و بخشی از لذت تدریس عدالت این است که دانشجویان را به بحث متقابل با فیلسوفان، با یکدیگر و با من وادار می کند.

چاپ سوم این کتاب با ۳۸۴ صفحه و قیمت ۴۴ تومان عرضه شده است.

کتاب «ساخت واقعیت اجتماعی» هم نوشته جان ر. سرل زمستان ۹۵ با ترجمه میثم محمدامینی به چاپ رسید. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۹۵ چاپ شده و ترجمه فارسی‌اش با کسب اجازه از نویسنده اثر، به چاپ رسید. این کتاب با پرهیز از مغلق گویی های فلسفی و با زبانی ساده نوشته شده است؛ اما در عین حال به بیان استدلال‌ها و تحلیل‌های فلسفی مهم و اساسی می‌پردازد. سرل در ازای ترجمه کتابش به فارسی، تنها درخواست نسخه فارسی آن را مطرح کرده بود.

فصول این کتاب، پس از درآمد به این ترتیب هستند:

سنگ بنایِ واقعیت اجتماعی، ایجاد امور واقع نهادی، زبان و واقعیت اجتماعی، نظریه کلی در باب امور واقع نهادی (بخش نخست: تکرار، میان کنش، ساختار منطقی)، نظریه کلی در باب امور واقع نهادی (بخش دوم: ایجاد، حفظ، و سلسله مراتب واقعیت نهادی)، قابلیت های پس زمینه ای و تبیین پدیده های اجتماعی _ آیا جهان واقعی وجود دارد؟ (بخش نخست: حملات به واقع گرایی)، آیا جهانِ واقعی وجود دارد؟ (بخش دوم: آیا می توان برهانی برای واقع گرایی بیرونی عرضه کرد؟)

چاپ سوم این کتاب هم با ۳۰۴ صفحه و قیمت ۴۳ هزار تومان منتشر شده است.