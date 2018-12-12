آغاز به کار هیات انتخاب جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی فیلم فجر، هیات انتخاب سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر قرار است تا اوایل دی ماه از میان فیلم های سینمایی متقاضی ۲۲ فیلم برای بخش سودای سیمرغ و ۱۰ فیلم برای بخش نگاه نو انتخاب کنند.

پیش از نمایش اولین فیلم، اعضای هیات انتخاب احکام خود را از ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره دریافت کردند.

احمد امینی فیلمساز و عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان، محمدعلی حسین نژاد تهیه کننده و عضو شورای پروانه نمایش، حسن خجسته کارشناس فرهنگی و عضو شورای پروانه نمایش، شاهرخ دولکو منتقد سینما، بهروز شعیبی فیلمساز و بازیگر، حسین کرمی کارشناس فرهنگی و عضو شورای پروانه ساخت و نمایش و رضا مقصودی فیلمساز و رییس سابق انجمن صنفی فیلمنامه نویسان انتخاب فیلم های این دوره جشنواره را عهده دار هستند.

سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزار می شود.