به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی کتاب «ردیف میرزا عبدالله؛ برای تار بر اساس اجرای نورعلی برومند» روز جمعه ۲۳ آذر در فرهنگسرای ابن‌سینا برگزار می‌شود.

این کتاب بر اساس نت‌نگاری و تجزیه و تحلیل حسین مهرانی، نوازنده تار و سه تار، آهنگساز و استاد دانشگاه نگاشته شده است. مهرانی کتاب ردیف میرزا عبدالله را در دو بخش «نظریات و تئوری مولف در زمینه‌های مختلف مبانی و تجزیه و تحلیل» و «نت‌نگاری و تحلیل گوشه‌های ردیف» نوشته است.

این مولف همچنین سعی کرده علاوه بر نگارش تکنیک نوازندگی نورعلی برومند، با بررسی این ردیف بر اساس تئوری و نظریه مولف، راه درک و حفظ آن برای هنرمندان عرصه موسیقی را هموار کند. ردیف میرزا عبدالله امروزه مهم‌ترین رپرتواری است که اجرای دقیق آن، جزء اصلی‌ترین ارکان نوازندگی موسیقی کلاسیک ایران به حساب می‌آید.

این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب‌های ردیف میرزا عبدالله است که به دستگاه شور و متعلقات آن پرداخته است. گفتنی است این کتاب، بیستمین اثر حسین مهرانی در حوزه موسیقی است. از دیگر آثار این هنرمند می‌توان به مجموعه‌ کامل آثار ضربی استاد علی‌اکبرخان شهنازی برای تار و سه تار، مجموعه سه جلدی سرایش (جلد اول: مبانی نظری موسیقی غربی و ایرانی، جلد دوم: آموزش عملی وزن، جلد سوم: آموزش سلفژ ایرانی)، خوش نواز؛ نواخته‌های استاد غلامحسین بیگجه خانی، آموزش دوره مقدماتی و متوسطه تار، بهار مست (مجموعه ضربی‌های استاد ابوالحسن صبا برای سه تار)، آلبوم گریز و ردیف دوره‌ عالی استاد کلنل علینقی خان وزیری و ... اشاره کرد.

مهرانی متولد دی ماه ۱۳۴۹ است. او موسیقی را نزد هوشنگ ظریف، حسین علیزاده، شریف لطفی، بهمن رجبی و جهانشاه صارمی فرا گرفته است.

کتاب «ردیف میرزا عبدالله» توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور با ۲۹۶ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۸۵هزار تومان منتشر شده و مراسم رونمایی از آن روز جمعه ۲۳ آذر از ساعت ۱۱ در فرهنگسرای ابن‌سینا واقع در شهرک غرب برگزار می‌شود.