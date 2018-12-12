موکب های اربعین حسینی تجمیع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی داداش زاده، چهارشنبه شب در مراسم تقدیر از فعالین و خادمین موکب جنت الزهرا(س) شهرستان مرند در عراق که با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده برگزار شد، اظهار داشت: اعضای موکب جنت الزهرا(س) شهرستان مرند هم افزایی و وحدت خود را در طول سال حفظ کنند.

وی افزود: امسال ۲۰ موکب از استان آذربایجان شرقی به زائران حسینی در اربعین خدمات رسانی کردند که ۲ مورد آن در داخل ایران در شهرستان جلفا جهت استقبال از زائران غیرایرانی و موکب ثارالله در مرز مهران مستقر شده بودند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم در اربعین سال آینده با تجمیع چند موکب در نزدیکی حرم مطهر امام حسین(ع)، خدمات رسانی را با امکانات و کیفیت بیشتر جهت دهی کنیم.

داداش زاده اذعان داشت: در اربعین امسال ۶ میلیون نفر از زائران استان آذربایجان شرقی از خدمات مواکب حسینی بهره مند شدند و ۱۲۰ هزار نفر از خدمات اسکان و محل خواب در طول ۱۵ روز بهره بردند.

احداث بزرگ ترین بنای اسلام در نجف اشرف

وی در ادامه با بیان اینکه در عملیات بازسازی عتبات عالیات از پتانسیل های شهرستان مرند نیز استفاده خواهیم کرد، تصریح کرد: صحن حضرت زهرا(س) به عنوان بزرگ ترین بنای اسلام بعد از مسجدالحرام و حرم امام رضا(ع) در ۲۳۰ هزار مترمربع در نجف اشرف احداث می شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: صحن حضرت زینب(س) نیز در کنار مرقد امام حسین(ع) در مساحت ۱۶۵ هزار متر مربع احداث خواهد شد.

داداش زاده با اشاره به شبهات مطرح شده پیرامون بازسازی عتبات عالیات در عراق تاکید کرد: کلیه نذورات در جهت ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی به جنس ایرانی تبدیل شده و به عراق ارسال می شود، نیروهای انسانی شاغل نیز از کارگران و متخصصان ایرانی هستند.

تشریح برنامه های فرهنگی موکب مرند در کربلا

همچنین عضو هیات امنای موکب جنت الزهرا(س) شهرستان مرند در ادامه این مراسم، با اشاره به حمایت خیرین در راه اندازی موکب شهرستان مرند در کربلا خاطرنشان کرد: این موکب بدون حمایت و کمک خیرین و پشتیبانی مسئولین شهرستان راه اندازی نمی شد.

وی افزود: در ایام اربعین امسال از هزار و ۲۸۰ نفر از زائران شهرستان مرند در این موکب پذیرایی و استقبال شد.

صفائی برپایی ایستگاه صلواتی، خیمه عزاداری، ایستگاه خیاطی و دندانپزشکی، اقامه نماز جماعت، روایتگری دفاع مقدس، اجرای برنامه های فرهنگی و... را از جمله برنامه های موکب این شهرستان در کربلا برشمرد.

عضو هیات امنای موکب شهرستان مرند همچنین با اشاره به میزان کمک های جمع آوری شده در این موکب خاطرنشان کرد: ۱۲۱ میلیون و ۶۰۰ میلیون تومان مبلغ نقدی جمع آوری شد و ۱۰ میلیون تومان چک که به زودی به حساب واریز می شود که از این مبلغ، ۸۷ میلیون تومان آن هزینه شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم از خادمین و فعالین موکب جنت الزهرا(س) شهرستان مرند تجلیل شد.