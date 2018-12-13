به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های استان قم به پایان رسید و در بازی‌های برگزار شده در شب دوم و پایانی هفته سوم، ۱۰ گل در ۲ بازی به ثمر رسید اما تغییری در صدر جدول ایجاد نکرد.

در ادامه این مسابقات، شامگاه چهارشنبه در سالن شهید حیدریان قم تیم‌های پاس و شهید رئیس کرمی به تساوی ۴ بر ۴ دست یافتند. علی رضایی (۱۶، ۳۲)، سید محمد نقوی (۳۵) و محسن نصرت زاده (۳۸) برای پاس و حسین مردانی (۲)، اسماعیل میرزایی (۸، ۱۱) و رضا ملکی (۳۹) برای رئیس کرمی در این مسابقه گلزنی کردند.

بازی سراسر حمله و درگیرانه که می‌توانست یک کامبک فوق العاده برای پاس باشد در لحظات پایانی به تساوی کشیده شد. رئیس کرمی مثل دو بازی قبلی خود نیمه نخست را عالی شروع کرد و با سه گل پیش افتاد اما نیمه دوم همانند بازی‌های قبلی از لحاظ آمادگی جسمانی افت کردند و تا مرز باخت هم پیش رفت.

در دیگر بازی از هفته چهارم تیم فوتسال مقاومت توانست ۲ بر صفر صدرا سیستم را شکست دهد. مسعود داوود آبادی (۲۰، ۲۵) برای مقاومت گلزنی کردند. مهدی عباسی پس از قهرمانی سال قبل و واگذاری امتیاز نبرد، تمام نفرات خود را به مقاومت آورده و در کنار آن چند جوان خوش آتیه را هم به تیم خود اضافه کرده و باعث شده تا دوباره در قواره یک تیم مدعی قهرمانی ظاهر شود.

از سوی دیگر تیم صدراسیستم که امسال را از این به بعد با نام فیزیوتراپی ابوریحان پا میدان می‌گذارد با این که دو بازی اول را با نتیجه خوبی به پایان رسانده بود اما در این بازی در شرایط مناسبی ظاهر نشد.

با پایان دیدارهای هفته سوم، تیم فوتسال ذاکر با ۳ برد از ۳ بازی و ۹ امتیاز در صدر است و تنها تیمی است که همه امتیازات را جمع آوری کرده و تیم‌های مقاومت و فیزیو تراپی ابوریحان در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.