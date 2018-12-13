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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

طی مراسمی؛

رئیس جدید تعزیرات حکومتی بروجرد معرفی شد

رئیس جدید تعزیرات حکومتی بروجرد معرفی شد

بروجرد- طی مراسمی رئیس جدید تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر پنجشنبه رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی بروجرد با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، فرماندار بروجرد و مسئولان شهرستانی در محل فرمانداری بروجرد معرفی شد.

طی حکمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور «صادق جوانمرد» به عنوان رئیس اداره تعزیزات حکومتی بروجرد معرفی و از زحمات ۱۸ ساله «کیومرث حسن پور» رئیس سابق این اداره قدردانی به عمل آمد.

«صادق جوانمرد» پیش از این رئیس اداره تعزیزات حکومتی شهرستان دورود را بر عهده داشته است و «کیومرث حسن پور» نیز در شعبه پنجم تهران مشغول به ادامه خدمت خواهد شد.

بهرام براری مدیر کل تعزیرات لرستان در این مراسم، گفت: با پشتوانه مردمی مسئولان در عرصه خدمت رسانی موفق خواهند بود و اگر پشتوانه مردمی نباشد آن مسئول هر چند هم قابلیت داشته باشد موفق نخواهد بود.

وی، افزود: در حال حاضر ۱۶ هزار نفر جمعیت صنفی در بروجرد وجود دارد که این تعداد در مرکز لرستان ۱۹ هزار نفر اعلام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکوکتی لرستان، ادامه داد: مقیم بودن مسئولان شرط لازم برای توفیق در شهرستان در عرصه خدمت رسانی به مردم است و این امر مد نظر سازمان تعزیزات حکومتی هم است.

کد مطلب 4484198

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۳
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      همه اش دورغ محض کی با گرانفروشی برخورد کرده که الان این مدیر به اصطلاح جدید میخواد معجزه کنه. مشکل از جای دیگه است.

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