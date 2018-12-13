رئیس جدید تعزیرات حکومتی بروجرد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر پنجشنبه رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی بروجرد با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، فرماندار بروجرد و مسئولان شهرستانی در محل فرمانداری بروجرد معرفی شد.

طی حکمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور «صادق جوانمرد» به عنوان رئیس اداره تعزیزات حکومتی بروجرد معرفی و از زحمات ۱۸ ساله «کیومرث حسن پور» رئیس سابق این اداره قدردانی به عمل آمد.

«صادق جوانمرد» پیش از این رئیس اداره تعزیزات حکومتی شهرستان دورود را بر عهده داشته است و «کیومرث حسن پور» نیز در شعبه پنجم تهران مشغول به ادامه خدمت خواهد شد.

بهرام براری مدیر کل تعزیرات لرستان در این مراسم، گفت: با پشتوانه مردمی مسئولان در عرصه خدمت رسانی موفق خواهند بود و اگر پشتوانه مردمی نباشد آن مسئول هر چند هم قابلیت داشته باشد موفق نخواهد بود.

وی، افزود: در حال حاضر ۱۶ هزار نفر جمعیت صنفی در بروجرد وجود دارد که این تعداد در مرکز لرستان ۱۹ هزار نفر اعلام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکوکتی لرستان، ادامه داد: مقیم بودن مسئولان شرط لازم برای توفیق در شهرستان در عرصه خدمت رسانی به مردم است و این امر مد نظر سازمان تعزیزات حکومتی هم است.