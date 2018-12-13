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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

سرخپوشان تا ۳۰ دی در قطر؛

برنامه پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل مشخص شد

برنامه پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل مشخص شد

تیم فوتبال پرسپولیس ۱۸ دی ماه برای برپایی اردوی تدارکاتی عازم قطر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس فردا جمعه در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم پارس جنوبی می رود. با این بازی، کار پرسپولیس در نیم فصل اول به اتمام می رسد.

با این حال طبق اعلام برانکو ایوانکوویچ، پرسپولیس تا پنجشنبه هفته آینده به تمریناتش ادامه خواهد داد و سپس بازیکنان و اعضای تیم به تعطیلات می روند.

برانکو درباره برنامه اش برای نیم فصل گفت: تمرینات پرسپولیس مجددا از ۱۲ دی شروع می شود. ۱۸ دی به اردوی قطر می رویم تا ۳۰ دی ماه. بعد از پایان این اردو هم در تهران به تمرینات ادامه می دهیم.

کد مطلب 4484222
مهدی مرتضویان

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