بخشی از یارانه سوخت به سلامت اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسننژاد، امنیت، سلامت و آموزش را از مهم ترین وظایف حاکمیت بر اساس قانون اساسی عنوان کرد و افزود: از آنجایی که بیشتر مردم با مساله بهداشت و درمان سروکار دارند این مساله همواره در تخصیصهای بودجه سالیانه مورد توجه دولت و مجلس بوده است و مسلما از آنجایی که در ارتباط مستقیم با مردم هستیم و مشکلات آنان را می دانیم از این بخش حمایت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای دستیابی به جامعه سالم باید کاری کنیم که مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه توان پرداخت هزینههای بهداشت و درمان را داشته باشند و به همین دلیل حاکمیت موظف است که این شرایط را در جامعه فراهم کند چرا که بسیاری از افراد توان مراجعه به بخش خصوصی را ندارند و نباید خدشهای به این حوزه وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: بیشتر منابع بیمارستانها و مراکز درمانی از بیمهها دریافت میشود که عدم اختصاص به موقع منابع به بیمه سلامت، بیمارستان ها را در ارائه خدمت به بیماران با مشکل مواجه خواهد کرد. به همین دلیل دولت و مجلس باید منابع ویژهای به این بخش اختصاص دهند تا به شرایط گذشته بازنگردیم و روز به روز شاهد ارتقا و پیشرفت این حوزه باشیم.
حسن نژاد گفت: اگر یارانه قابل توجهی که به سایر حوزه ها از جمله سوخت تخصیص می یابد، به بخش سلامت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کند، شاهد ارتقای سلامت مردم و کاهش بار بیماریها خواهیم بود که تحقق این موضوع مستلزم نگاه ویژه دولت مردان است.
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