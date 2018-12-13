به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فرهمند امروز در همایش دوچرخه سواری پنج‌شنبه‌های یزد اظهار داشت: همه باید با همکاری هم تلاش کنیم تا عنوان شهر دوچرخه‌ها دوباره در شهر تاریخی یزد احیا شود.

وی بیان کرد: در همین راستا اقداماتی در دست بررسی است که پیش‌بینی ۲۰ ایستگاه دوچرخه سواری در محدوده مرکزی یزد، نوسازی و بهسازی حمل و نقل عمومی و سایر اقدامات در حوزه‌های نرم‌افزاری، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در دستور کار است.

شهردار یزد اظهار امیدواری کرد: با فرهنگ سازی در زمینه دوچرخه سواری، هر روز شاهد افزایش جمعیت دوچرخه سواران در شهر یزد باشیم.

فرهمند خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما در این دوره، بهسازی رودخانه متروکه یا همان مسیل شهر یزد است و تلاش می کنیم به عنوان یک مسیر تفریحی گردشگری دوچرخه و پیاده در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این فضا ۹ کیلومتر طول دارد، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم از این مسیر به عنوان فضایی برای کیفیت‌بخشی به فضای شهری استفاده کنیم.

فرهمند یادآور شد: برای عملیاتی ساختن این طرح و استفاده از رودخانه متروکه‌ای که سال‌هاست در مرکز شهر یزد به حال خود رها شده است، تفاهم نامه‌های اولیه با شرکت آب منطقه ای مبنی بر ساماندهی این رودخانه به عنوان محور تفرج و گردشگری با رویکرد ایجاد مسیرهای دوچرخه، پیاده و اسکیت انجام شده است.