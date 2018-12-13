به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری بعدازظهر امروز در جمع مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با اشاره به فرموده امام راحل «خانواده شهدا چشم و چراغ این مملکت هستند»، اظهار داشت: خانواده شهدا همواره نزد مردم از محبوبیت و اثرگذاری ویژه ای برخوردار بوده اند.

وی بیان کرد: دشمنان نیز از این محبوبیت و احترامی که ملت ایران برای خانواده های شهدا قائلند، آگاه هستند بنابراین حرکات حساب شده ای برای هجمه به خانواده شهدا و خدشه دار کردن محبوبیت آنها هستند.

ناصری عنوان کرد: دشمنان فعالیت های جدی روی فرزندان شهدا آغاز کرده اند و تلاش می کنند آنها را از نظر اعتقادی سست کنند تا این سستی را بزرگنمایی کرده و سایر جوانان اعلام کنند که فرزندان شهدا افراد مقید و معتقد و پای‌بند به اصول و اخلاق نیستند.

وی تصریح کرد: بر این اساس باید تلاش جدی انجام شود تا فرزندان شهدا و ایثارگران از جهات علمی، اعتقادی و دینی تقویت شوند.

ناصری خاطرنشان کرد: فرزندان و خانواده شهدا اگر به شکل ویژه از نظر مسائل اعتقادی و اخلاقی رشد کنند، در جامعه می‌توانند فعالیت‌های اثربخش زیادی انجام دهند ضمن اینکه تیر دشمنان نیز در زمینه وارد آوردن هجمه به آنها به سنگ خواهد خورد.

امام جمعه یزد عنوان کرد: فرزندان و خانواده های شهدا و ایثارگران باید مروج آرمان‌های شهدا باشند زیرا عنوانی که آنها با خود دارند،‌ عنوانی بسیار حساس، ارزشمند و دارای اهمیت است بنابراین حرکت‌های درست آنها می‌تواند آثار مثبت بسیار خوبی در سطح جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مدام تلاش می شود که مخاطبان در مورد خانواده های شهدا و ایثارگران دچار گمراهی و شبهه شوند،‌ افزود: این شبهات باید توسط بنیاد شهید و خانواده های شهدا و ایثارگران از جامعه زدوده شود.

امام جمعه یزد تاکید کرد: اگر فرزند و خانواده شهید در مسیر درست حرکت کند، او را به عنوان فرزند شهید قلمداد می‌کنند اما وقتی خدای ناکرده کار اشتباهی از سوی آنها انجام گیرد، آثار منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.