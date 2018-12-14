هواپیمای مافوق صوت سال آینده مسافر به فضا می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هواپیمای فضایی ویرجین گالاکتیک روز گذشته پرواز آزمایشی خود را انجام داد و در صحرای مجاوه کالیفرنیا به ارتفاعی بیش از ۵۰ مایل صعود کرد.

این هواپیمای فضایی نخست به ارتفاع ۵۱ مایل( ۸۲ کیلومتر) رسید و سپس به سمت زمین بازگشت. انریکو پالرمو مجری این ماموریت گفت: ما به فضا رفتیم.

این پرواز مافوق صوت گامی در جهت واقعی شدن رویای ویرجین گالاکتیک برای ارسال توریست به فضا است. این شرکت تصمیم دارد مسافران را در موشک هایی با ظرفیت ۶ نفر به فضا ببرد.

ریچارد برانسون موسس ویرجین گالاکتیک اعلام کرد: پروازهای آزمایشی بیشتری انجام خواهد شد و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، او قبل از مسافران تجاری به فضا سفر خواهد کرد.

او در این باره گفت: تصور می کنم در نیمه دوم سال آتی ما بتوانیم مردم عادی را به فضا ببریم.