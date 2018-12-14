پارلمان کوزوو به تشکیل ارتش رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس پارلمان کوزوو امروز جمعه اعلام کرد: تمامی ۱۰۵ نماینده پارلمان به تشکیل ارتش کوزوو رأی دادند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نمایندگان پارلمان کوزوو به ۳ قانون لازم برای تشکیل ارتش مستقل رأی دادند.

این اقدام پارلمان کوزوو با خشم صربستان مواجه شده است.

این درحالیست که نخست وزیر صربستان چهارشنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری در اظهاراتی تهدید آمیز از گزینه جنگ علیه کوزوو خبر داده بود.

«آنا برنابیچ» (Ana Brnabic) نخست وزیر صربستان در این خصوص هشدار داده بود: تشکیل ارتش توسط کوزوو می تواند موجب بروز مداخله مسلحانه در کوزوو شود. البته امیدواریم هیچگاه مجبور به استفاده از ارتش مان نشویم؛ اما متأسفانه این موضوع در شرایط کنونی یکی از گزینه های پیش روی صربستان به شمار می آید.

این در حالیست که چندی پیش پارلمان کوزوو موافقت خود را با تاسیس ارتش در این کشور اعلام کرده بود. نمایندگان پارلمان کوزوو پس از رایزنی هایی که دولت و مقامات امنیتی انجام داده بودند، نظر مثبت خود در خصوص راه اندازی ارتش را اعلام کرده بودند.

از سوی دیگر، دولت صربستان با انتقاد از این تصمیم کوزوو تحقق چنین اقدامی را مغایر با امنیت دانسته و از آن به عنوان تهدیدی برای صرب ها نام برده اند.

از سویی نیز کارشناسان سیاسی بر این باورند که تاسیس و راه اندازی ارتش کوزوو می تواند سبب اقتدار این کشور و تقویت امنیت همسایگان آن شود.

کوزوو از سال ۱۹۹۹ و همزمان با جنگ کوزوو از سوی نیروهای ناتو تامین امنیت می شد.

کوزوو در سال ۲۰۰۸ به طور یکجانبه استقلال خود و جدایی از صربستان را اعلام کرد.

تاکنون حدود ۱۱۰ کشور جهان استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند.