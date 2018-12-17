یک پرسپولیسی سابق پرسپولیس را با استقلال شریک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس می توانست در پایان نیم فصل نخست به تنهایی عنوان بهترین خط دفاعی لیگ را از آن خود کند، اگر در دقیقه ۹۵ دروازه‌اش از روی نقطه پنالتی باز نمی‌شد. اما روح الله سیف اللهی بازیکن سابق این تیم در دقیقه ۹۴ از مدافع سرخ پوشان پنالتی گرفت و خودش یک دقیقه بعد این پنالتی را تبدیل به گل کرد تا پرسپولیس را در عنوان بهترین خط دفاعی نیم فصل نخست با استقلال شریک کند.

هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در پایان نیم فصل نخست با تنها ۶ گل خورده عنوان بهترین خط دفاعی را از آن خود کردند. دروازه بان ثابت استقلال در این بازیها مهدی رحمتی و دروازه بان ثابت پرسپولیس علیرضا بیرانوند بود. سید حسین حسینی و رادشویچ هم هر یک به تناوب در دیدارهایی جانشین دروازه بان های اصلی تیم شان شدند.

گرچه تعداد گلهای خورده دو تیم روی عدد ۶ به تساوی رسید، اما از آنجایی که استقلالی‌ها در یک بازی (هفته دوم مقابل ذوب آهن) ۲ بار دروازه شان باز شد، تعداد کلین شیت‌های بیشتری را ثبت کردند تا از این حیث از سرخ پوشان پیشی گرفته باشند.

آبی پوشان در ۵ بازی گل خوردند و ۱۰ بار کلین شیت کردند که ۹ کلین شیت سهم مهدی رحمتی بود و سید حسین حسینی تنها یکبار دروازه تیمش را بسته نگه داشت.

پرسپولیس هم در نیم فصل نخست ۹ بار کلین شیت کرد که سهم بیرانوند ۷ و سهم رادوشوویچ تنها ۲ کلین شیت بود.