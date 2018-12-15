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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

کنفرانس بررسی چرایی مکتب کیوتو در زمان حاضر برگزار می شود

کنفرانس بررسی چرایی مکتب کیوتو در زمان حاضر برگزار می شود

کنفرانس بررسی چرایی مکتب کیوتو در زمان حاضر در دانشگاه کینگ، لندن، انتاریو برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «بررسی چرایی مکتب کیوتو در زمان حاضر» در روزهای ۲۱ و ۲۴ مارس ۲۰۱۹ در دانشگاه کینگ، لندن، انتاریو برگزار می‌شود.

مکتب کیوتو مکتبی فلسفی در ژاپن است که در آغاز قرن بیست و یکم، با سنت فلسفی اروپایی (به رقابت انتقادی برخاسته است.
 در این رقابت هر دو مکتب به دنبال روش‌های جدید تفکر بودند. در این رقابت مکتب کیوتو با مسائل جدیدی در رابطه با مکتب غربی روبرو شده است. از این رو این کنفرانس به اهمیت مکتب کیوتو در دنیای امروز ما می‌پردازد. بر این اساس از علاقمندان به این موضوع دعوت می‌کند با ارسال آثار خود در رابطه با موضوع فوق، در این کنفرانس مشارکت نمایند.

آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آدرس ارسال آثار به آدرس slofts@uwo.ca و یا https://www.spep.org/papers/why-the-kyoto-school-today/ مراجعه گردد.  

کد مطلب 4485323
سارا فرجی

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