بهروز شهامت صداگذار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول صداگذاری فیلم سینمایی «رویای سهراب» به کارگردانی علی قوی تن هستم و تقریبا افکت گذاری این اثر به پایان رسیده و با انجام کارهای موسیقی «رویای سهراب» باید صداگذاری را تکمیل تر کنیم.

وی افزود: این فیلم درباره سهراب سپهری و اندیشه های اوست و یک فضای شاعرانه و نوستالژیک دارد که همین فضای شاعرانه کار را سخت می کند زیرا باید صداهای دهه ۳۰ و دوران کودکی و بزرگسالی این شاعر را بازسازی می کنیم و در حال کلنجار رفتن با این موضوع هستیم.

شهامت در پایان گفت: از آنجایی که صداگذاری این پروژه سنگین است در حال حاضر تنها روی همین فیلم متمرکز شده ام.

بهاره کیان افشار، مهدی سلطانی، لاله اسکندری، ترلان پروانه، ابوالفضل میری، غزاله اکرمی، مینا جعفر زاده، محمد برسوزیان، فروغ امجدی، حسین محمدیان، حسن علیرضایی، داود خلیلی، شادی عزیزی، مرتضی مرتضایی، فاطمه کرمپور، مهرداد داوری، سمیه آقایی، ریحانه بابارضایی بازیگران این پروژه هستند.

از دیگر عوامل فیلم سینمایی «رویای سهراب» می توان به مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، طراح صدا: بهروز شهامت، طراح چهره پردازی: رحیم مهدی خانی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: رامین مشکین مقدم، دستیار دوم: امیررضا کرمپور، منشی صحنه: آناهید روستا، عکاس صحنه: حسن ناحی، دستیار صدابردار: جابر انصاریان، دستیار اول فیلمبردار: سعید خادمی، گروه فیلمبرداری: سید محمد حسینی، حسین شهبازی، مهدی طهماسبی، مسلم میرشکاری، اجرای طراحی صحنه: حسین محمدیان، دستیاران طراح صحنه: حمید پروانی، فاطمه توفیقی، دستیار طراح لباس: آیدا پوراکبر، اجرای چهره پردازی: مجید وثیقی، نازنین سرابی، مهسا خوش سلوک، مجری طرح حامد قوی تن، دستیار تهیه: مجتبی بهرامی، دستیار تولید: میثم یکتا و امیرحسین خوانساری، یوسف احمدی، سینه موبیل: مجید کمره ای اشاره کرد.